Jakten på landslagstrener i gang – Kjelling blant søkerne

Kjkelling bekrefter overfor VG at han har søkt jobben.

Håndballforbundets generalsekretær Erik Langerud sier til NTB at det er kommet inn «åtte-ni» søknader. Christian Berge ledet Norge for siste gang for noen dager siden.

Søknadsfristen går ut 9. april. Ved siden av Kjkelling, vurderes Jonas Wille som en av de heteste kandidatene. Wille og Kjelling kan bli innkalt til intervju om ikke lenge. Det samme vil senere skje med ytterligere kandidater.

Håndballforbundet ser for seg en trener bosatt i Norge.

Langerud leder utvalget som skal ansette Berges etterfølger.

– Målet er at han eller hun som ansettes skal lede Norge til gull, sier Langerud til NTB.

[ Jakten på Berge-erstatter vil dra ut – ekspert peker på Kjelling ]