Tande avslutter sesongen – dropper Planica-retur

I et innlegg på Instagram skriver Tande at «Det siste året har blitt så mye mer enn jeg har turt å håpe på, og det endte med nok en lagmedalje i skiflygings-VM».

«Jeg har bestemt meg for at sesongen er over. Jeg tror fortsatt jeg trenger mer tid før jeg skal gjøre mer skiflyging.», legger han til.

De to neste helgene er det renn i Oberstdorf og i skiflygingsbakken i Planica. Det var i Planica for et år siden Tande gikk rundt i lufta og havnet i kunstig koma. Han pådro seg brukket kragebein og punktert lunge. Han var også uten puls et par minutter etter skrekkfallet.

Tande vant i Holmenkollen i avslutningen av Raw Air tidligere i mars før han gjorde skiflygings-comeback i Vikersund.