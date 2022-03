Glimt-sjefen åpner for Botheim: – Først og fremst en trist historie

Erik Botheim var tirsdag tilbake på treningsfeltet sammen med resten av Bodø/Glimt-troppen. Spissen har fått kontrakten med den russiske fotballklubben Krasnodar suspendert som følge krigshandlingene i Ukraina.

Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) har åpnet for at alle spillere med tilhold i den russiske ligaen kan signere for nye klubber. 30. juni må de samtidig returnere til Russland.

Botheim ble ikke overraskende et tema da Glimt-trener Knutsen møtte pressen onsdag.

– Først og fremst skjer det ting i verden som er veldig spesielle. Det er først og fremst en veldig trist historie som ligger bak at han er kommet tilbake, sa han.

– Han er samtidig en gutt som håndterer uforutsette ting på en imponerende måte. Vi er veldig glade for at han er kommet til Bodø og vil holde seg i form. Så blir det en dialog med han og hans nærmeste om vi kan få til et samarbeid i den perioden det er hundre prosent sikkert at han ikke kan representere laget han gikk til, fortsatte Knutsen.

Bidrar med energi

Han avviste samtidig at Botheim kan bli klar til returkampen mot AZ Alkmaar i conferenceligaen i neste uke. Det første oppgjøret går på Aspmyra torsdag.

– Ikke per definisjon. Regelverket til Fifa åpner ikke for det, sa Glimt-sjefen.

Kaptein Ulrik Saltnes er glad for å ha den tidligere lagkameraten på plass igjen.

– Jeg har omtalt han som verdens beste lagkamerat tidligere, og han er tydeligvis verdens beste lagkamerat selv når han ikke er på lag med deg. Han troppet opp i det gamle settet sitt, med et nummer som ikke tilhører han lenger, og satte seg på en plass som ikke tilhører ham lenger, smite han onsdag.

– Det var herlig å ha han tilbake. Han har vært en energiinnsprøytning for hele gjengen. Vi kjente at vi hadde savnet han. Forhåpentligvis blir det et litt lenger opphold, fortsatte Glimt-profilen.

Preges av Ukraina-konflikten

Trener Knutsen var samtidig tydelig på at krigshandlingene i Europa også preger Glimt-miljøet. Bodø-klubben har russisk keeper i Nikita Haikin.

– Jeg tror alle som følger med på det som skjer i verden er påvirket av at vi kan komme i en slik situasjon i Europa i 2022, sa Knutsen.