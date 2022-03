Råsterk triumf og løyperekord for Slind i Vasaloppet

Oppdal-jenta, som går for Team Koteng Eidissen, kom til mål i Mora i ensom majestet etter å ha gjort unna de sju milene fra Sälen i rekordtempo.

Vinnertiden endte på 3.50.06,4. Det var en forbedring av Lina Korsgrens løyperekord fra i fjor. Den lød på 3.52.08,2.

– Det var en periode der jeg trodde det skulle gå dårlig. Det snudde i løpet av rennet. Jeg følte meg rimelig rå på slutten, så det var deilig, sa vinneren til NRK.

– Da jeg først fikk luke, var det bare å klemme til, fortsatte hun.

Brita Johansson Norgren ble nummer to, mens Emilie Fleten tok tredjeplassen.

Omsider norsk

Det er første gang siden 2014 at en norsk utøver vinner kvinneklassen i den svenske langløpsklassikeren. Laila Kveli gikk til topps både i 2013 og 2014. I 2012 ble det seier til Vibeke Skofterud.

– Det var på tide at en norsk dame vant, sa Slind, som var klar på at søndagen ble hennes største dag som skiløper.

– Det var deilig at jeg endelig lyktes i et stort renn. Jeg har jo gått noen gode smårenn før, smilte Oppdal-jenta.

Hun gikk offensivt til verks allerede fra start i søndagens kraftprøve. En kvartett utgjorde tidlig teten i kvinneklassen. Ved siden av Slind besto den av den svenske veteranen Britta Johansson Norgren samt Emilie Fleten og Thea Krokan Murud.

Etter hvert ble det for tungt å holde tempoet oppe for Fleten og Murud, og med under tre mil igjen å gå måtte også Johansson Norgren se ryggen til Slind forsvinne foran seg. Avslutningen ble en triumfferd for den norske vinneren.

Bjørgen slet

Marit Bjørgen var også på start i Sälen søndag. Den tidligere langrennsdronningen, som slet med koronasykdom for en tid tilbake, fikk raskt trøbbel og havnet tidlig mange minutter bak teten.

Vasalopps-starten ble for øvrig kaotisk med massefall i startområdet. Flere toppløpere måtte bryte umiddelbart. Etter få meter gikk flere hundre løpere i bakken, hvilket skapte fullt kaos. Det førte til både stavbrekk og brukket ski for flere store profiler. Blant dem som ble rammet var den svenske kvinneprofilen Ida Palmgren. Hun brakk en ski.

– Det er klart, det er nesten ikke mulig å få en dårligere start. Dette har påvirket noen av løpets favoritter, sa SVTs ekspert Anders Blomquist.

15.800 løpere var til start. Det er hundre år siden Vasaloppet ble arrangert for første gang.

Vasaloppet langrenn i Sverige søndag, 90 km klassisk Sälen – Mora, Ski Classics (10 av 14):

Menn:

1) Andreas Nygaard, Norge 3.32.18,5, 2) Emil Persson, Sverige 0.01,0 min. bak, 3) Axel Jutterström, Sverige 0.01,7, 4) Kasper Stadaas, Norge 0.02,5, 5) Joar Thele, Norge 0.03,0, 6) Herman Paus, Sverige 0.03,2, 7) Johan Hoel, Norge 0.04,2, 8) Eric Rosjö, Sverige 0.04,4, 9) Anders Aukland, Norge 0.04,7, 10) Karstein Johaug, Norge 0.04,8.

Kvinner:

1) Astrid Øyre Slind, Norge 3.50.06,4, 2) Britta Johansson Norgren, Sverige 2.47,1, 3) Emilie Fleten, Norge 4.22,1, 4) Thea Krokan Murud, Norge 5.09,7, 5) Lina Korsgren, Sverige 7.47,0, 6) Marit Bjørgen, Norge 9.28,4, 7) Ida Dahl, Sverige 14.24,4, 8) Laila Kveli, Norge 14.38,9, 9) Evelina Settlin, Sverige 14.50,5, 10) Heli Heiskanen, Finland 17.04,7.