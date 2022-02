Canadas ishockeykvinner gjenerobret tronen

Lagkaptein Marie-Philip Poulin ble den store finalehelten. Hun leverte assist på ledermålet og satte selv inn både 2-0 og 3-0 på veien mot sitt tredje OL-gull.

Amerikanerne reduserte to ganger, siste gang 13 sekunder før slutt. Poulin pådro seg en utvisning da halvannet minutt gjensto. USA tok ut keeper og spilte seks mot fire. Etter massivt press kom reduseringen, men det var for sent.

Canada ble OL-mester for femte gang av sju mulige. USA vant det aller første OL-gullet i 1998 før Canada triumferte fire ganger på rad. I Pyeongchang ble det USA-seier etter straffeslagkonkurranse, men i år ble det canadisk jubel.

Overlegen

Canada vant alle sine sju kamper med sammenlagt 57-10. I gruppespillet ble USA slått 4-2. Da var det isfront mellom rivalene. USA prøvde å psyke ut canadierne ved å komme sent på isen. Canada svarte med å nekte å hilse på amerikanerne.

Mens Canada har dominert OL-turneringene, pleier USA å være best i VM. Da Canada vant VM-finalen i august i fjor, var det etter fem USA-triumfer på rad.

Sarah Nurse satte inn ledermålet i finalen med en styring som gikk i mål via begge stolper. Det skjedde rett etter at en canadisk scoring ble annullert etter videodømming. Det ble oppdaget en offside i forspillet, og Natalie Spooner jublet dermed forgjeves.

Økte to ganger

Poulin gjorde alt selv da hun doblet ledelsen. Hun overrumplet en motstander med pucken i amerikansk sone, tok den fra henne og skaffet seg rom for skudd. Det endret retning på Savannah Harmon og gikk i mål.

Også 3-0-målet gikk i mål via en amerikaner. På en kontring satte Nurse opp Brianne Jenner for skudd. Poulin nådde returen fra spiss vinkel og slo den inn via beinet til keeper Alex Cavallini.

Hilary Knight tente et håp for USA da hun i slutten av 2. periode satte inn returen etter sitt eget skudd. Det gjorde hun i undertallsspill rett etter at Megan Keller pådro seg fem minutter for holding.

Amanda Kessel gjorde 2-3-målet, men med fullt lag red Canada greit av de gjenstående sekundene.

Kvinner, sluttstilling:

Gull: Canada,

sølv: USA,

bronse: Finland,

4) Sveits, 5) ROC, 6) Japan, 7) Tsjekkia, 8) Sverige, 9) Kina, 10) Danmark.

Finale: Canada – USA 3-2 (2-0, 1-1, 0-1).

Bronsekamp onsdag: Finland – Sveits 4-0 (1-0, 0-0, 3-0).