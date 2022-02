Valijeva i ledelse tros småfeil i kortprogrammet

Hun måtte ta et steg ut i landingen etter en trippel axel tidlig i programmet og var ikke like strålende som da hun i lagkonkurransen fikk 90,18 for sitt kortprogram. Det var rett bak hennes verdensrekord på 90,45 fra EM i januar.

For tirsdagens kortprogram fikk hun «bare» 82,16 poeng, men det holdt til klar ledelse da fire utøvere sto igjen.

Hun gjennomførte sitt kortprogrammet til tonene av «In Memoriam» av Kirill Richter. Hun kjempet med følelsene da hun var ferdig.

Valijeva tok kunstløpsporten med storm etter sin seniordebut og har oppnådd rekordhøy poengsum både i kortprogram og friløp. Hun har fått tilnavnet «frøken perfekt» og ble i lagkonkurransen første kvinne som landet firedoble hopp i OL.

Ungjenta har vært under voldsomt press siden det forrige uke ble klart at en dopingprøve hun avga i forbindelse med det russiske mesterskapet i romjula var positiv på det forbudte stoffet trimetazidin. Hun måtte gjennom en CAS-høring i helgen før det ble klart at hun fikk være med i den individuelle konkurransen.