Pappa Iversen om vraket Emil: – Han har det forferdelig

Torsdag morgen norsk tid ble det klart at det er Johannes Høsflot Klæbo, Pål Golberg, Hans Christer Holund og Erik Valnes som skal forsvare Norges ære på distansen. Det falt Emil Iversen tungt for hjertet, skal man tro far og landslagstrener på kvinnesiden Ole Morten.

– Han har det forferdelig, sa pappa Iversen til pressen etter kvinnenes 10 kilometer.

30-åringen reiste i midten av januar hjem fra Tour de Ski, der senere tester viste at han var overtrent. Han sa til NTB før avreise til Beijing at han følte seg bra, men han har hittil ikke fått konkurrere under lekene.

Med vrakingen til fredagens renn kan det spøke for om Iversen i det hele tatt får deltatt i OL.

– Langt nede

– Han er langt nede, men jeg vil tro at han kommer seg på beina igjen for å gå fort på ski. Jeg føler med ham, fortsatte pappa Iversen.

På spørsmål om han kom med noen trøstende ord til sønnen etter vrakingen, svarte trenerveteranen slik:

– Jeg har jo tid til å være far innimellom. Det er litt spesielt men jeg begynner å bli vant til det, sa han.

Lahti-fallet

Han trekker spesielt fram én episode når han tenker på sønnens nedturer i skisporet. Under VM i Lahti i 2017 falt Iversen på oppløpet under lagsprintkonkurransen.

Det spolerte gullhåpene til både ham og makker Klæbo. Den gang var pappa Iversen svensk landslagstrener, men innrømmet at han trøstet sønnen i ettertid.

– Da var det godt å være der, sa Iversen om episoden.