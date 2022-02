Øvrebø fortviler over OL-arrangøren: – Helt texas

Av Lars Eide/NTB

Øvrebø startet sin pressekonferanse i OL-landsbyen med å snakke om forberedelsene til lekene, om flotte løyper og å takke norsk idrett for innsatsen. Deretter kom han med et langt hjertesukk:

– Det som ikke er bra: Det er kommunikasjonen vedrørende alt som har med korona å gjøre. Det er helt texas, sa toppidrettssjefen.

– Vi har opplevd at veldig perifere medlemmer av delegasjonen får tilsendt helseopplysninger på epost. Vi har opplevd at det har kommet SMS fra journalister før vi har fått informasjon. Det er vi ganske kritiske til, sa han.

Øvrebø opplyser det går «en kule varmt» i de daglige møtene med andre lands idrettssjefer og arrangøren.

Hotelldirektør med informasjon

– Vi støtter opp om alle protester rundt disse tingene, sa Øvrebø, som påpekte oppgitt at ingenting tyder på at det kommer til å endre seg.

Også hotelldirektøren der Øvrebø holder til, har fått fatt på opplysninger om norske utøvere før de medisinsk ansvarlige i OL-troppen.

– Han er kul, han, men han skulle ikke hatt de opplysningene, lo Øvrebø.

– Kanskje de ikke har hørt om GDPR? spurte han.

På avveie

Kombinerttrioen Jarl Magnus Riiber, Espen Andersen og Espen Bjørnstad er definert som nærkontakter av Estlands koronasmittede utøver Kristjan Ilves, og Øvrebø uttalte at han trodde opplysninger hadde vært på avveie i det tilfellet.

– Jeg synes ikke det er greit.

– Vi har en praksis på det i landet vi kommer fra som er ganske lik overalt. Alle har respekt for dette, men her kjenner vi at det ikke blir imøtekommet.

