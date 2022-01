ESPN: NFL-superstjernen Tom Brady legger opp

Brady har vunnet NFL-tittelen sju ganger, senest med Tampa Bay Buccaneers i februar 2021. Nå legger han hjelmen og resten av utstyret på hylla, melder ESPN-journalist Adam Schefter på Twitter.

Bradys siste kamp blir dermed Tampa Bay Buccaneers' tap for Los Angeles Rams i NFL-kvartfinalen sist søndag. Han hjalp Buccaneers å hente opp 24 poeng og utligne til 27-27 før Rams avgjorde med et trepoengspark i sluttsekundene. Etter kampen ble det stilt spørsmål ved om Brady kom til å fortsette karrieren, og nå tyder det meste på at den er over.

Brady debuterte i ligaen i 2000, etter å ha blitt valgt som nummer 199 i draften av New England Patriots. Sammen med Patriots vant han seks NFL-titler og skaffet seg status som beste quarterback noensinne før han byttet klubb til Buccaneers før forrige sesong.

Det endte med ny NFL-tittel på første forsøk i Florida. Det var klubbens første tittel siden Bucs vant Superbowl i 2003.

