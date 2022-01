Sport på TV tirsdag, time for time

06.00 – 14.10: Tennis, Australian Open (utendørs hardcourt – 75 mill. AUS dollar) fra Melbourne. Grand Slam for kvinner og menn. Niende dag med kvartfinaler i single og double. Formiddagens siste kvartfinale for kvinner (WTA) er oppgjøret mellom verdensener Ashleigh Barty (Australia) og Jessica Pegula (USA) som starter ca kl. 09.00. Den siste kvartfinalen for menn (ATP) er Gaël Monfils (Frankrike) mot Matteo Berrettini (Italia) og starter ca kl. 10.30. (Eurosport N)

10.25: Alpint, verdenscup. Storslalåm (6 av 9) kvinner, 1. omgang fra Kronplatz, Italia. Det norske laget består av Ragnhild Mowinckel, Mina Fürst Holtmann, Thea Stjernesund og Maria Tviberg. (Vsport 1)

13.25: Alpint, verdenscup. Storslalåm kvinner, 2. omgang fra Kronplatz, Italia. (Vsport 1)

13.55: Sjakk, Tata Steel-turneringen 2022 fra Wijk aan Zee, Nederland. Niende runde der Magnus Carlsen møter Sjakhrijar Mamedjarov fra Aserbajdsjan. Toppoppgjør da disse to ligger i delt ledelse etter åtte runder i turneringen. (TV 2 Sport 2)

17.00: Fotball, Afrika-mesterskapet i Kamerun, åttedelsfinale: Senegal – Kapp Verde fra Stade Kouekong i Bafoussam. Senegal er blant forhåndsfavorittene og med to store nasjoner – Algerie og Nigeria – slått ut allerede stiger sjansene. Forsvaret til Senegal har vært potte tett hittil, men de har ennå ikke scoret spillemål så Sadio Mané og de øvrige der framme må få fart på angrepsspillet. Mané scoret det eneste målet på de tre kampene i gruppespillet – på straffespark. (Vsport 1)

17.40: Alpint, verdenscup. Slalåm menn (7 av 10), 1. omgang fra Schladming, Østerrike. Lucas Braathen, Sebastian Foss Solevåg og Henrik Kristoffersen kjører alle fort på ski om dagen og topplasseringene kommer tett. I Kitzbühel lørdag kom både Braathen og Kristoffersen på pallen, mens Solevåg kjørte ut i finaleomgangen. Den første av dem som får til to gode omganger vinner? (NRK 2, SVT1/SVT2)

17.55: Håndball, EM-sluttspillet menn, hovedrunden gruppe II: Tyskland – Russland fra Bratislava. (TV 3)

18.55: Ishockey, Eliteserien menn: Vålerenga – Storhamar fra Jordal Amfi. Endelig kamp igjen for VIF, de har bare fått spille to hittil i år. I kveld også med inntil 1.500 tilskuere i Jordal Amfi. (TV 2 Sport 1)

20.00: Fotball, Afrika-mesterskapet i Kamerun, åttedelsfinale: Marokko – Malawi fra Stade Ahmadou Ahidjo i Yaoundé. 101 plasser skiller disse nasjonene på FIFA-rankingen, i favør Marokko. Vinneren møter enten Elfenbenskysten eller Egypt i kvartfinale. (Vsport 1)

20.25: Håndball, EM-sluttspillet menn, hovedrunden gruppe II: Sverige – Norge fra Bratislava. Nesten en ren «kvartfinale» i hovedrundens jevneste pulje, der mest sannsynlig bare vinneren går til semifinale. Spania møter jumbo Polen kl. 15.30 og både Sverige og Norge kjenner resultatet når de går på banen. Før det kan Norge i teorien klare seg med uavgjort, men det er det dristig å satse på. Sveriges norske landslagssjef Glenn Solberg fikk en dårlig beskjed i går: Hans to nøkkelspillere Andreas Palicka og Felix Claar er koronapositive og kan ikke spille. (TV 3)

20.40: Alpint, verdenscup. Slalåm menn, 2. omgang fra Schladming, Østerrike. (NRK 2)

00.57: Tennis, Australian Open (utendørs hardcourt – 75 mill. AUS dollar) fra Melbourne. Start tiende dag, med kvartfinaler. Sendingen pågår utover natten. (Eurosport N)

01.00: Ishockey, NHL: Pittsburgh Penguins – Arizona Coyotes fra PPG Paints Arena (Vsport 1), Carolina Hurricanes – Vegas Golden Knights fra PNC Arena i Raleigh. (Vsport 2)

04.00: Ishockey, NHL: Seattle Kraken – Nashville Predators fra Climate Pledge Arena (Vsport 1), Vancouver Canucks – Edmonton Oilers fra Rogers Arena. (Vsport 2)

