Carlsen rykket fra i tet med seier over Mamedyarov

Carlsen og Mamedyarov var i delt ledelse i storturneringen i Wijk aan Zee. Begge hadde 5,5 poeng før sitt innbyrdes møte. Carlsen står alene med 6,5 poeng når det gjenstår fire runder i turneringen.

Tirsdagens parti var over etter 27 trekk og etter at den norske verdensmesteren viste storspill.

Carlsen åpnet offensivt med dronningbonden. Han prøvde tidlig å legge press på Mamedyarov, uten å oppnå en stor fordel. Carlsen gikk deretter med på et bondeoffer for å få en stabil og solid stilling, men stillingen forble jevn.

I det 16. trekket kom det et stort utslag i partiet. Carlsen fikk til en binding på motstanderens tårn og dronning. Aserbajdsjaneren hadde ikke noe annet valg enn å godta at han mistet tårnet sitt, og Carlsen hadde opparbeidet seg en liten fordel.

– Det var veldig gøy i dag. Jeg er fornøyd med spillet mitt. Jeg hadde mange gode avgjørelser med mange komplikasjoner i midtspillet. Jeg følte at jeg gjorde mitt og spilte veldig bra, sa Carlsen til TV 2.

Motstanderen skuffet

Han måtte innrømme at motstanderen kanskje ikke var helt med og ikke hadde noen god dag ved sjakkbrettet.

– Han gjorde noen unøyaktige trekk og kollapset enklere enn han burde. Det var litt typisk ham. Det gikk litt lettere enn jeg hadde regnet med, sa Carlsen.

Nederlandske Anish Giri seiler opp som den sterkeste utfordreren etter å ha vunnet sine fire siste partier. En av seirene var derimot walkover da Daniil Dubov nektet å bruke munnbind etter at han hadde vært nærkontakt med en koronasmittet.

Giri toer

– Han har begynt å spille veldig bra. Jeg har sett at han har hatt gode partier, og det er imponerende at han slo Esipenko med svart. Det er aldri lett. Jeg er også imponert over hans vilje til å vinne, sa Carlsen på spørsmål om Giri.

Dubov tilbød Giri å spille partiet på fridagen mandag. Det takket Giri nei til. Dermed ble nederlenderen stående med seirer i det partiet.

Magnus Carlsen har vunnet turneringen i Nederland hele sju ganger, sist i 2019.

I de fire siste partiene kan det bli noen tøffe utfordringer for Carlsen. Han skal spille med svarte brikker mot Sergej Karjakin og Fabiano Caruana, og skal bryne seg på Santosh Gujrathi Vidit og Daniil Dubov med hvite brikker.

