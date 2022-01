Fire partier mener regjeringen bør droppe OL-reise: – Må ha ryggrad nok

Av Lars Eide

Venstre-leder Guri Melby reagerer på at utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) og kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) reiser til henholdsvis OL og Paralympics i februar og mars såfremt ikke koronasituasjonen setter en stopper for det.

– Det er sterkt beklagelig. Vi har hatt mulighet til å markere overfor et regime som driver med grove menneskerettighetsbrudd. Den muligheten lar regjeringen gå fra seg, sier hun til NTB.

En gjennomgang NTB har gjort, viser at i tillegg til MDG og Venstre, mener også Rødt og KrF at det ikke er noen grunn til at Norge skal ha offisielle representanter på plass i OL i Beijing som starter om halvannen uke.

Høyre, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet er imot, mens SV ikke har landet på et svar ennå. Senterpartiet har ikke behandlet spørsmålet, men opplyser til NTB at terskelen er svært høy for diplomatisk boikott av idrettsarrangementer.

– Må ha ryggrad nok

– Det er ingen grunn til at den norske regjeringen skal kaste politisk glans over det stadig mer totalitære kinesiske regimet. Derfor ber vi regjeringen droppe eventuelle planlagte Kina-reiser, skriver utenrikspolitisk talsperson Dag Inge Ulstein i KrF i en epost til NTB.

– Verken vi eller Venstre foreslår noen boikott av OL og Paralympics i Kina, men vi ser ingen grunn til å sende utenriksministeren til Beijing-OL og tenker at regjeringen kan ivareta den nødvendige dialogen på andre måter, skriver Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

MDGs næringspolitiske talsperson på Stortinget Rasmus Hansson tok til orde i VG tidligere denne uken for at Huitfeldt bør bli hjemme, og at Norge bryter frihandelsavtale-forhandlingene med Kina.

– Regjeringen må ha ryggrad nok til diplomatisk boikott av idrettsarrangementer arrangert av stater som bryter menneskerettighetene i stort omfang. Men samtidig bør sportsutøverne få reise, fordi fredelig samkvem mellom folk og nasjoner er viktig, forklarer Hansson til NTB.

Venstres forslag om diplomatisk boikott av store idrettsarrangementer i autoritære stater har gjort at partiene har til 1. februar på å avgi en innstilling om hvorvidt de mener regjeringen bør delta i OL og Paralympics, og om regjeringen skal lage en strategi som gir føringer for kommende arrangementer.

Lite Venstre-støtte

Melby og Venstre har tatt opp saken om diplomatisk boikott flere ganger i høst og blant annet utfordret regjeringen i spørretimen, og derfor er saken tatt til Stortinget. Foreløpig er det kun MDG som fullt og helt støtter Venstres representantforslag.

– Jeg synes det er oppsiktsvekkende og relativt prinsippløst at ikke flere partier støtter opp, sier Melby.

Ap viser til tidligere uttalelser når NTB spør om Venstres forslag:

«Det er lang tradisjon for at den norske regjeringen er til stede på olympiske og paralympiske leker som Norges idrettsforbunds gjester. Det er fremdeles mye som er uklart når det gjelder det praktiske opplegget for OL i Beijing. Såfremt pandemibegrensningene ikke blir så strenge at det ikke er naturlig å reise, planlegger regjeringen å være til stede både under OL og paralympiske leker i Beijing.»

Senterpartiets Bengt Fasteraune i utenriks- og forsvarskomiteen opplyser at saken ikke er behandlet i eget parti, men:

– Senterpartiet har tradisjon for at vi ikke har diplomatisk boikott av idrettsarrangementer. Vi mener terskelen er svært høy for det.

Mange dropper reise

USA, Australia, Canada, Storbritannia, Japan, Latvia, Belgia og Danmark er blant landene som ikke vil sende offisiell representasjon til Beijing-OL blant annet på grunn av de angivelige menneskerettsbruddene mot uigur-befolkningen i Xinjiang-provinsen.

Beijing avviser påstandene og sier at leirene er til for å hjelpe uigurene ut i arbeidslivet og for å bekjempe ekstremisme.

Flere andre land dropper også å sende offisielle representanter, men da av hensyn til koronasituasjonen.

– Vår intensjon med forslaget er ikke å stoppe dialogen med Kina. Vi må snakke med dem, både der vi er kritisk til deres politikk og menneskerettighetsbrudd som de begår. Men også blant annet klimakrisen og store spørsmål der vi må ha med Kina på laget, forklarer Melby.

OL avholdes fra 4. til 20. februar. Paralympics arrangeres måneden etter.

