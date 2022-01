Norge dropper flytur sammen med koronarammede Russland

Norge har som et av få lag sluppet helt unna positive koronatester før og under EM. Mandag ble det klart at også Russlands tropp er rammet av virussmitte hos to spillere. Russland slo Norge 23-22 lørdag.

– Vi kjører vår egen buss. Det tror jeg blir veldig bra, sier landslagslege Thomas Torgalsen til NTB om turen Košice – Bratislava.

Den opprinnelige planen var tog sammen med Russland-troppen og representanter fra Det europeiske håndballforbundet (EHF). Det opplegget ble skrotet tidlig mandag.

Heller teambussen

Så lanserte EHF senere samme dag en felles norsk flyreise med den russiske delegasjonen og EHF-folket.

– Vi fant ut at vi heller ville kjøre med teambussen. Det har vi fått ordnet. Det er enklere for oss og har også et element av trygghet i seg, sier Torgalsen.

– Vi har verdens flinkeste folk på dette (smittevern), og jeg stoler fullt ut på det de bestemmer, sier Sander Sagosen til NTB.

Norge møter Tyskland, Polen, Spania og Sverige i hovedrunden.

Košice ligger øst i Slovakia, mens Bratislava er på motsatt side av landet. Det tar snaut fem timer med buss mellom de to byene.

Hovedrunden

Dette er Norges motstandere i hovedrunden:

Tyskland: Fikk mange forfall før mesterskapet og er redusert. Vant EM i 2016 etter seier over Norge i semifinalen.

Polen: Synes å være på vei tilbake mot toppen etter noen trauste sesonger uten suksess i mesterskap.

Spania: Det store spøkelset dukker opp igjen med 18 seirer og én uavgjort på sine 19 siste kamper mot Norge siden høsten 1997.

Sverige: Haltet seg til hovedrunden og har hatt flere koronatilfeller før og under EM. Norsk trener i Glenn Solberg.

