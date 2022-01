Liverpool tok sin første ligaseier på en måned mot Ajers Brentford

Liverpool hadde før søndagens oppgjør ikke vunnet i ligaen siden 3-1-kampen mot Newcastle 16. desember. Etterpå har det blitt ett tap og to uavgjorte for de rødkledde.

Mot Brentford viste de bedre takter. Fabinho satte inn ledermålet like før pause, før Alex Oxlade-Chamberlain doblet etter halvspilt annen omgang. Takumi Minamino la på til 3-0 med kvarteret igjen.

Dermed lyktes Liverpool uten noen av sine største stjerner. Toppscorer Mohamed Salah og lynving Sadio Mané deltar i afrikamesterskapet.

Kristoffer Ajer gjorde sin andre ligastart på rad, hans to første siden september. Han har slitt med skadeproblemer som har holdt ham ute av spill store deler av inneværende sesong.

Rommene åpnet seg etter Liverpools 2-0-mål, noe som ga vertene flere sjanser. Det utnyttet de da Minamino satte inn 3-0.

Ledelsen

Dermed sikret de rødkledde en viktig seier. De har likevel langt opp til ligaleder Manchester City. Det skiller elleve poeng i toppen. Brentford ligger på 14.-plass.

Liverpool skal besøke Crystal Palace i neste runde, mens Brentford tar imot et vaklende Manchester United.

Liverpool tok styringen i kampen, men uten å skape de største mulighetene.

Etter 22 minutter var midtstopper Virgil van Dijk ekstremt nære i kjølvannet av et hjørnespark, men en god beinparade av Brentford-keeper Álvaro Fernández holdt ballen ute av nettet. Like før hadde Kristoffer Ajer pådratt seg et gult kort etter å ha vært for tøff i en duell med Diogo Jota.

Etter 42 var det Brentford og Ivan Toney sin tur å nærme seg målet. Avslutningen ble imidlertid reddet av ryggen til Andy Robertson.

Innbyttermål

Den muligheten skulle Brentford ha tatt bedre vare på, for minuttet etter lå ballen i mål i motsatt ende. Fabinho stanget inn 1-0 på hjørnespark. Brasilianeren fikk stå umarkert på bakerste stolpe og nikke inn ledermålet.

Etter pause fortsatte Liverpool å presse, men etter 58 minutter fikk Bryan Mbeumo en mulighet. Ballen strøk stolpen. Noen minutter senere var hjemmelaget nære ved å øke ledelsen, men avslutningen fra Jota knallet i stolpen og ut. Samme mann var nære igjen like etterpå, men Fernandez sto i veien.

Minutter etter skulle likevel Liverpool få mål nummer to. Robertson slo et flott innlegg som Oxlade-Chamberlain stupte i mål. Med et kvarter igjen forærte Brentford-forsvaret Liverpool en ny mulighet. Den tok de godt vare på da innbytter Minamino til slutt fikk en enkel jobb med å bredside inn 3-0 etter tre minutter på banen.

---

Kampfakta:

Premier League menn søndag, 22. runde:

Liverpool – Brentford 3-0 (1-0)

Anfield

Mål: 1-0 Fabinho (43), 2-0 Alex Oxlade-Chamberlain (68), 3-0 Takumi Minamino (76).

Dommer: Jonathan Moss.

Gult kort: Kristoffer Ajer, Brentford.

Lagene:

Liverpool (4-3-3): Alisson – Trent Alexander-Arnold, Joël Matip, Virgil van Dijk, Andrew Robertson – Jordan Henderson, Fabinho, Curtis Jones – Alex Oxlade-Chamberlain (Takumi Minamino fra 73.), Roberto Firmino (James Milner fra 77.), Diogo Jota (Kaide Gordon fra 80.).

Brentford (5-3-2): Álvaro Fernández – Mads Roerslev, Kristoffer Ajer, Pontus Jansson, Ethan Pinnock, Rico Henry (Sergi Canós fra 49.) – Shandon Baptiste (Yoane Wissa fra 67.), Christian Nørgaard, Vitaly Janelt – Bryan Mbeumo (Mathias Jensen fra 74.), Ivan Toney.

---