O’Sullivan styrer herrelandslaget videre etter Myrhol: – Noe av det største i min karriere

Bjarte Myrhol var kaptein i VM og OL i fjor, men han ga seg som spiller i august. Kristian Bjørnsen hadde kapteinsbindet under EM for to år siden. Sistnevnte er også med i troppen som starter europamesterskapet i Košice torsdag.

O'Sullivan har status som lagkaptein også hos den tyske serielederen Magdeburg og har hatt det i flere sesonger. Han er under kontrakt med klubben fram til 2025.

– Jeg setter det veldig høyt og som noe av det største innen lagidrett. Uansett hva som skjer i min karriere, kommer dette (landslagskaptein-rollen) til å være noe av det største, sier O'Sullivan til NTB.

Han fikk beskjed om utnevnelsen noen dager før Norges kamp mot Danmark forrige uke. Den endte med et norsk stortap.

– Ting hadde sett veldig, veldig bra ut på trening før det. Så det var en skikkelig kalddusj. Men vi har fortsatt troen på oss selv. Vi kan ikke spille så dårlig over så lang tid (som mot Danmark), sier O'Sullivan.

Skuffet

Norge ble nummer seks i VM i fjor og tapte kvartfinalen (mot Danmark) i OL samme år. I 2020 havnet laget på tredjeplass i EM.

O'Sullivan mistet den viktige åpningskampen i VM 2021 (norsk tap mot Frankrike) på grunn av magetrøbbel. Så pådro han seg en fingerskade i OL og spilte kvartfinalen med store smerter.

Norge møter Slovakia (torsdag), Russlands håndballforbund (lørdag) og Litauen (mandag) i gruppespillet i EM. De to beste kvalifiserer seg for hovedrunden. Mesterskapet spilles i perioden 13.-30. januar.

Strikt

EM arrangeres under et meget strikt koronaregime.

– Det ser veldig ryddig ut, og vi føler oss veldig godt tatt vare på. Arrangøren har gjort en god jobb hittil, sier O'Sullivan til NTB.

Norge er et av svært få lag uten smitte i troppen i inngangen til EM.

– Vi har nok gjort mye riktig, og så handler det også litt om flaks. Men vi har et veldig godt støtteapparat når det kommer til det medisinske.









