Sport på TV torsdag, time for time

13.00: Alpint, verdenscup. Slalåm menn (3 av 10), 1. omgang fra Zagreb, Kroatia. Rennet skulle ha vært avviklet i går, men det satte mildvær med regn, kraftig vind og dårlig sikt en stopper for. Arrangørene gjør et nytt forsøk i dag. Det norske laget består av Henrik Kristoffersen, Sebastian Foss Solevåg, Timon Haugan, Lucas Braathen og Alexander Steen Olsen. (Vsport 1)

14.25: Hopp, verdenscup menn. Kvalifisering til det fjerde og siste rennet i den tysk-østerrikske hoppuka fra Bischofshofen. Heller ikke i går fikk Marius Lindvik og Halvor Egner Granerud tak i japaneren Ryoyu Kobayashi, som vant sitt tredje strake renn. Nå gjenstår én sjanse i hoppuka, men i sammendraget kan løpet være kjørt. Nordmennene tok de to øvrige plassene på pallen i går kveld og ligger også som nummer to og tre sammenlagt. Lindvik har 17,9 poeng å hente inn på Kobayashi, mens Granerud er 38,7 poeng bak. (TV 2)

15.30: Sandvolleyball, King of the Court-serien. Finalespill kvinner og menn fra Doha, Qatar. (Vsport +)

16.10: Alpint, verdenscup. Slalåm menn, 2. omgang fra Zagreb. (Vsport 1)

17.25: Hopp, verdenscup menn. Det fjerde og siste rennet i den tysk-østerrikske hoppuka fra Paul Ausserleitner-bakken (HS142) i Bischofshofen. (TV2, Eurosport 1)

18.30: Sandvolleyball, King of the Court fra Qatar. (Vsport +)

18.55: Ishockey, Eliteserien menn, 30. runde: Stavanger Oilers – Storhamar fra DNB Arena. (TV 2 Sport 1)

19.00: Håndball, privatlandskamp menn: Sverige – Nederland fra Husqvarna Garden i Jönköping. (SVT2)

20.10: Håndball, privatlandskamp menn: Danmark – Norge fra Royal Stage i Hillerød. Siste forberedelser til EM-sluttspillet i Ungarn og Slovakia for begge lag. Sander Sagosen og Norge skal bryne seg på Mikkel Hansen og verdensmester Danmark i to kamper, den neste går i samme arena lørdag. Begge landene fikk avlyst sine planlagte oppkjøringskamper i Frankrike på grunn av pandemien, og mandag ble det kjent at den danske målvakten Jannick Green har testet positivt og er isolert. Han går også glipp av de to første EM-kampene. Norge har hittil styrt unna, mens Sveriges norske landslagssjef Glenn Solberg har fått EM-forberedelsene forstyrret av smitteutbrudd i troppen. Norge møtte Danmark senest i november og tapte med tre mål (28-31). EM starter for Norge mot vertsnasjon Slovakia om én uke, torsdag 13. januar. (TV 2 Sport 2, dansk TV2)

NB – UTSATT! 20.45: Fotball, engelsk ligacup, semifinale 1. kamp: Arsenal – Liverpool. (Vsport 1)

00.03: Golf, Sentry Tournament of Champions (8,2 mill. dollar) på PGA-touren for menn. Første spilledag fra Kapalua Plantation Course på Maui, Hawaii. Kalenderårets første PGA-turnering er forbeholdt de 39 spillerne som vant en tittel på touren forrige sesong. Altså er Viktor Hovland på plass, men opptakten har ikke vært den beste: Tirsdag kveld, seks dager etter at han selv landet, ankom golfbagen hans Hawaii. Da var bagens viktigste kølle – driveren – knust! Forhåpentlig klarer utstyrsleverandøren å framskaffe en ny før start i kveld. Caddyens driver, som Hovland har trent med de siste dagene, er ingen fullgod erstatning. Hovland spiller første runde i par med Brooks Koepka (USA). Duoen slår ut blant de første, kl. 20.50 norsk tid. (Eurosport N)

01.00: Ishockey, NHL: Boston Bruins – Minnesota Wild fra TD Garden. Med fem strake tap er Minnesota og Mats Zuccarello nødt til å komme tilbake på vinnersporet, men det kan bli tøft nok her (Vsport 1), Tampa Bay Lightning – Calgary Flames fra Amalie Arena. (Vsport 2)

03.25: Fristil, verdenscup. Halfpipe kvinner og menn, finaler fra Mammoth Mountain, California. (Vsport +)

04.00: Ishockey, NHL: Vegas Golden Knights – New York Rangers fra T-Mobile Arena (Vsport 1), Anaheim Ducks – Detroit Red Wings fra Honda Center. (Vsport 2)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen