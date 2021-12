Tottenham med seier etter nye scoringer fra Moura og Son

Lørdag kveld kunne det se ut som at naboduellen kunne bli utsatt, grunnet flere koronatilfeller hos Palace, men Premier League-ledelsen gikk ikke med på en utsettelse.

Avgjørelsen ble tatt til tross for at Palace-manager Patrick Vieira ikke kunne lede laget etter å ha testet positivt på en koronatest.

Etter en relativt rolig åpning på kampen, brant Lucas Moura en stor sjanse etter 25 minutter. Brasilianeren skulle revansjere seg til gagns. Sju minutter senere serverte Moura ballen til Kane etter en kontring og Spurs ledet 1-0. To minutter etter åpningsmålet doblet Moura selv til 2-0.

Utvisning

Kampen ble ikke noe enklere for bortelaget da Wilfried Zaha ble utvist like etter 2-0-scoringen. Kantspilleren dyttet Davinson Sánchez over ende og fikk sitt andre gule kort for dagen.

Etter pause satte Son Heung-min den siste spikeren i kista etter nok en målgivende pasning fra Moura. Brasilianeren slo ballen inn i feltet, der Son styrte inn 3-0.

– Det er stort rom for forbedringer. Å holde nullen er alltid viktig, men å score tre mål var samtidig positivt for spissene våre. Det var mye positivt etter denne kampen, men på to dager kan alt endre seg, sa Tottenham-manager Antonio Conte etter kampen ifølge BBC.

Hvilte stjernene

Italieneren valgte å bytte ut målscorerne Kane og Son i annen omgang for å gi stjerneduoen etterlengtet hvile.

– Jeg prøvde å gi en pause til Harry og Son. Spesielt Harry, fordi han spiller hver kamp, men han er en så viktig spiller at det er vanskelig å tenke tanken på å ha ham på benken, sa Conte.

Tottenham-sjefen var videre klar på at kampen endret karakter da Zaha ble utvist. Det gjorde oppgaven enklere for hjemmelaget.

Allerede tirsdag venter neste oppgave for Tottenham i Premier League. Da er Southampton motstander.

