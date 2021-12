Norges første OL-uttak klart: Disse 47 utøverne står på lista

I alt er 47 utøvere i det første uttaket. Flere kommer med på lista 10. og 18. januar, som også blir datoer for navneslipp til Paralympics i mars.

– De som er tatt ut nå, er de klareste kandidatene, samt de som har behov for å få beskjed tidlig. Vi er trygge på at alle disse utøverne er på det prestasjonsnivået som forventes i OL, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø.

Mandagens uttak gjelder curling, friski, kombinert, langrenn, skiskyting, skøyter og snowboard.

Håvard Solås Taugbøl er allerede nå inne på OL-oversikten for langrenn. Det er trolig forklaring på hvorfor lørdagens sprintvinner i verdenscupen ikke ble tatt ut til Tour de Ski. Der fikk i stedet Even Northug muligheten til å vise seg fram.

Olympiatoppen erkjenner vinterlekene i Kina blir krevende på grunn av koronapandemien og omikronmutasjonen. Øvrebø føler seg likevel trygg på at den norske leiren vil takle det på en god måte.

– De norske landslagene er vant med å leve og konkurrere i «bobla», og vårt fokus er nå å være best forberedt under de omstendighetene som er. Det er fortsatt mange detaljer som gjenstår, men vi er trygge på at vi kommer i mål på en god måte, sier Øvrebø.

Det er antatt at Norge reiser med en tropp på 85 utøvere til OL og 15 til Paralympics.

---

Følgende utøvere er tatt ut til å representere Norge i de olympiske leker:

Curling (herrer): Markus Høiberg (Oppdal Curlingklubb), Magnus Nedregotten (Lillehammer Curlingklubb), Torger Nergård (Snarøen Curling Club), Magnus Vågberg (Oppdal Curlingklubb), Steffen Walstad (Oppdal Curlingklubb)

Curling (mixed double): Magnus Nedregotten (Lillehammer Curlingklubb), Kristin Moen Skaslien (Lillehammer Curlingklubb)

Freeski: Ferdinand Dahl (Ingierkollen Rustad Slalomklubb), Sandra Eie( Bærums Skiklub) Johanne Killi (Dombås Idrettslag) Christian Nummedal (Hakadal Idrettslag) Birk Ruud (Bærums Skiklub)

Kombinert: Espen Andersen (Lommedalens Idrettslag), Espen Dalhaug Bjørnstad (Byaasen Skiklub) Jørgen Nyland Graabak (Byåsen Idrettslag), Jens Lurås Oftebro (Idrettslaget Jardar), Jarl Magnus Riiber (Idrettslaget Heming)

Langrenn: Maiken Caspersen Falla (Strandbygda Idrettslag), Helene Marie Fossesholm (Eiker Skiklubb), Hans Christer Holund (Lyn Ski), Emil Iversen (IL Varden Meråker), Therese Johaug (IdrettslagetNansen), Johannes Høsflot Klæbo (Byåsen Idrettslag), Simen Hegstad Krüger (Lyn Ski), Håvard Solås Taugbøl (Lillehammer Skiklub), Erik Valnes (Bardufoss og Omegn Idrettsforening), Heidi Weng (IL BUL), Lotta Udnes Weng (Nes Ski), Tiril Udnes Weng (Nes Ski)

Skiskyting: Johannes Thingnes Bø (Markane Idrettslag), Tarjei Bø (Markane Idrettslag), Vetle Sjåstad Christiansen (Geilo Idrettslag), Tiril Kampenhaug Eckhoff (Fossum Idrettsforening), Ida Lien (Simostranda IL), Sturla Holm Lægreid (Bærums Skiklub), Marte Olsbu Røiseland (Froland Idrettslag)

Skøyter: Marit Fjellanger Bøhm (Stavanger Sandnes Skøyteklubb), Allan Dahl Johansson (Aktiv Skøyteklubb), Hallgeir Engebråten (Nord-Odal Idrettslag), Sofie Karoline Haugen (Sandefjord Skøiteklub), Peder Kongshaug (Stavanger Sandnes Skøyteklubb), Håvard Holmefjord Lorentzen (Fana Idrettslag), Bjørn Magnussen (Sportsklubben Falken), Sverre Lunde Pedersen (Fana Idrettslag), Kristian Gamme Ulekleiv (Gjøvik Skøiteklubb), Ragne Wiklund (Aktiv Skøyteklubb)

Snowboard: Marcus Kleveland (Dombås Idrettslag), Mons Røisland (Bærums Skiklub)

---