Justisministeren vil «rydde opp» i pyrokonflikten i norsk fotball – inviterer til møte

– Vi må rydde opp i konflikten som har oppstått rundt bruken av pyroeffekter på fotballkamper. Derfor har jeg invitert representanter fra Norges Fotballforbund (NFF), Norsk Supporterallianse og supporterklubbene fra eliteserielagene til et møte om saken, sier justisminister Emilie Mehl i en pressemelding sendt til NTB.

Møtet finner sted på Intility Arena tirsdag.

Må finne balansen

– Vi må finne en løsning på dette slik at det går an å bruke lovlige pyroeffekter for å skape stemning. Samtidig må vi ha et regelverk som ivaretar sikkerheten. Det skal både være gøy og trygt for alle å gå på fotballkamper, sier Mehl.

Senest i oktober fikk Lillestrøm en bot på 85.000 kroner for ulovlig bruk av pyro på Åråsen i august.

NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt har tidligere uttalt at forbundet ønsker en liberalisering av reglene for bruk av pyro og scenerøyk, men at det må skje innenfor «trygge og sikre rammer».

