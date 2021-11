Toppidrettssjefen om Kina-OL: – Alle som reiser, har full ytringsfrihet

Under Olympiatoppens Beijing-samling tirsdag snakket Øvrebø om hvordan den norske OL-troppen vil forholde seg til forholdene for menneskerettigheter i Kina.

Toppidrettssjefen er åpen om hvor betent situasjonen er.

– Det er et annet forhold til menneskerettigheter i Kina enn det er i Norge. Å snakke om disse tingene er veldig komplisert. Det er et slags minefelt, sier Øvrebø.

Likevel mener han at ingen skal frykte konsekvenser dersom de uttaler seg negativt om menneskerettighetssituasjonen i Kina mens de er der.

– Alle som reiser har selvfølgelig full ytringsfrihet om disse forholdene. Man har ikke en plikt, men en rettighet til å ytre seg. Det synes jeg vi skal respektere, sier Øvrebø.

Likevel presiserer han at det er ett unntak fra ytringsfriheten og peker på regel 50 i det olympiske charteret. Den regelen sier at ingen form for demonstrasjon eller kommersiell, politisk eller religiøs propaganda er tillatt på olympiske arenaer.

Kritikk

Flere norske utøver har tidligere uttalt seg negativt om Kinas brudd på menneskerettighetene, blant dem langrennsstjernen Johannes Høsflot Klæbo.

– Jeg tar fullstendig avstand fra det som skjer med tanke på menneskerettigheter. Dette er noe vi er nødt til å gå nærmere inn på. Det er helt uakseptabelt det som skjer i Kina, sa Klæbo til VG i september.

Han viste til hvordan Norges Fotballforbund og deres landslag har håndtert kritikken av menneskerettighetene i VM-vertslandet Qatar.

Norges fotballandslag har foran alle landskampene i år demonstrert for menneskerettigheter, med trøyebudskap og fem fingre i været under nasjonalsangen.

Klæbo mener at Olympiatoppen burde markere avstand fra forholdene i Kina på lignende vis. Det kommer ikke å bli tillatt på grunn av det olympiske charterets regel 50.

– Viktig rolle

Øvrebø mener uansett at Norge kan spille en viktig rolle ved å delta i lekene.

– Vi deltar så lenge det offentlige i Norge har kontakt med vertslandet. Vi har en viktig rolle som brobygger og gjennom å skape vennskap på tvers av nasjoner.

Toppidrettssjefen tror OL i Beijing i det minste kommer til å være en sportslig suksess.

– Det som går på det å være utøver, kommer til å være på stell. Jeg er helt sikker på at det kommer til å se fantastisk ut på TV. Det kommer til å bli en flott idrettsfest, sier Øvrebø.

