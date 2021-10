Kinesiske OL-arrangører om virustrusselen: – Føler et stort press

De kommende vinterlekene i februar kan bli det idrettsarrangementet med den strengeste smittevernprotokollen siden viruspandemien startet.

Nylig ble det klart at ingen utenlandske tilskuere vil bli tillatt. I tillegg blir det obligatorisk med vaksine for alle som ønsker å bli en del av den svært strenge OL-boblen.

De som ikke er vaksinert, inkludert utøvere, må gå i karantene i hele tre uker etter ankomst til Kina. Deretter kan også de inkluderes i boblen.

Mange av de planlagte smitteverntiltakene vil bli utprøvd under en rekke testarrangementer i tiden som kommer. Både kinesiske og internasjonale utøvere skal delta. Utøvere som har planlagt treningsopphold i Kina det kommende tiden blir også en del av testingen.

– Vi forventer at over 2000 utenlandske utøvere, lagledere, dommere og tidtakere kommer til Kina for å delta i ulike konkurranser, sier arrangementssjefen Yao Hui hos de kinesiske OL-arrangørene.

– Vi står foran et stort press når det gjerne epidemiforebygging og kontroll, tilføyer han.

Kina har langt på vei stengt grensene for å holde covid-19-smitte ute, men åpner nå for innreise for utøvere som skal delta i de aktuelle testarrangementene. Disse kommer i all hovedsak fra asiatiske land.

Vinter-OL i Beijing avvikles i perioden 4. til 20. februar neste år.