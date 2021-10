100 dager til OL: Forventer norsk gullrush

I tillegg blir det 13 sølv og ni bronse for norske utøvere. Johannes Thingnes Bø (skiskyting) og Therese Johaug (langrenn) tar tre individuelle titler hver, ifølge Gracenotes ferske virtuelle medaljeoversikt.

ROC (russiske utøvere) rangeres som nest beste nasjon med 14-11-13. Tyskland (11-11-5) følger som nummer tre.

Sverige skraper sammen seks gull, seks sølv og sju bronse.

Norges mål: 32 medaljer

Gracenote offentliggjorde onsdag – 100 dager før OL-starten – sin oppdaterte medaljeoversikt. Det er en prognose for hvordan den kommer til å se ut når lekene er over. Statistikk og resultater fra foregående sesonger er viktigste elementer i vurderingen av alle øvelsene.

I OL for snart fire år siden ble det 14 gull, 14 sølv og 11 bronse på den norske troppen. Der var ikke Johaug med på grunn av en dopingdom, men i Kina satser hun på å bli olympisk mester individuelt for første gang.

Går det som Olympiatoppen håper, rasker Norge med seg minst 32 medaljer. Det er en lavere forventning enn fangsten i 2018-lekene.

Det kom fram da toppidrettssjef Tore Øvrebø og hans team i Olympiatoppen holdt et mediemøte onsdag.

Foran OL i Pyeongchang hadde Olympiatoppen ambisjoner om 30 medaljer, der ti av dem skulle være gull. Den målsetningen ble altså splintret.

Viruset største utfordring

Millioner av mennesker i Kina er bedt om å holde seg hjemme for å hindre spredning av koronaviruset – 100 dager før OL-ilden tennes.

Arrangørene i Beijing peker på håndteringen av koronaviruset som vinterlekenes største utfordring.

Til tross for økt vaksinering og gjenåpninger mange steder i verden, fører kineserne et strengt koronaregime. Tiltakene under OL i februar neste år er ventet å bli enda strengere enn i Tokyo i sommer.

Antallet nye tilfeller i Kina er relativt lavt, men myndighetene tar ingen sjanser, og flere steder i Kina er det innført lokal nedstenging.

Kina kommer heller ikke til å tillate noen utenlandske tilskuere.