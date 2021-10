Bodø/Glimt serieleder igjen – men Bergs skade bekymrer

Det var ikke like mye champagnefotball over Glimts kamp mot Godset, som kom tre dager etter at de herjet med Roma på Aspmyra, og kneskaden Patrick Berg pådro seg i første omgang er en bekymring både for Glimt og landslaget.

Like fullt tok gultrøyene tabelltoppen tilbake fra Molde. Og det var Roma-dødaren Ola Solbakken som var toneangivende også søndag.

Solbakken, som scoret to mål mot José Mourinhos lag, sendte Glimt i føringen etter 13 minutter. 23-åringen spilte vegg med Erik Botheim før han la ballen lekkert i lengste hjørne fra 16-17 meter.

1-1 var et faktum kvarteret før full tid. Kreshnik Krasniqi sto i returrom etter en dødball fra Herman Stengel, og han skjøt via Brede Moe og i mål.

Skuffet

Glimt hadde flere gode muligheter etter 1-1-målet til Godset, men hjemmelaget sto imot og fikk med seg et sterkt poeng mot serielederen.

– Litt skuffet akkurat nå, det må jeg si. Vi klarer ikke å spille akkurat som vi vil, så det må vi rette opp til neste kamp. Nå skal vi slå tilbake mot Molde, sa Fredrik Andre Bjørkan til Discovery etter kampen.

Glimt er nå på topp med 48 poeng etter 23 kamper. Ned til andreplasserte Molde, som herjet med Stabæk lørdag, er det kun ett poeng. Lagene møtes til storkamp onsdag i Molde.

Svar mandag

Patrick Berg måtte ut med skade etter bare 24 minutter. Han haltet slukøret av banen.

– Patrick Berg har skadet kneet sitt. Vi tar bilder av kneet i morgen, skrev klubben på Twitter etter kampen.

Som nevnt møter Glimt serietoer Molde onsdag og har meget viktige kamper i både conferenceligaen og eliteserien i tiden framover.

I tillegg kan Norges avgjørende VM-kvalifiseringskamper mot Latvia og Nederland om snaut tre uker være i fare for den viktige midtbanespilleren.

– Jeg håper selvsagt at det går bra med Patrick , sa Bjørkan etter kampen.

KAMPFAKTA

Strømsgodset – Bodø/Glimt 1-1 (0-1)

Mål: 0-1 Ola Solbakken (13), 1-1 Kreshnik Krasniqi (76).

Dommer: Ola Hobber Nilsen, Nordstrand.

Gult kort: Thomas Grøgaard, Strømsgodset, Hugo Vetlesen, Bodø/Glimt.

Strømsgodset (4-3-3): Viljar Myhra – Lars Vilsvik, Ari Leifsson, Gustav Valsvik, Thomas Grøgaard – Johan Hove, Herman Stengel, Kreshnik Krasniqi (Jack Ipalibo fra 82.) – Halldor Stenevik (Kristoffer Tokstad fra 88.), Fred Friday, Tobias Gulliksen (Valdimar Ingimundarson fra 82.).

Bodø/Glimt (4-3-3): Nikita Haikin – Alfons Sampsted, Brede Moe, Marius Lode, Fredrik Bjørkan – Sondre Brunstad Fet (Hugo Vetlesen fra 46.), Patrick Berg (Elias Kristoffersen Hagen fra 24.), Morten Konradsen – Ola Solbakken, Erik Botheim, Amahl Pellegrino (Gilbert Koomson fra 79.).

Eliteserien fotball menn søndag, 23. runde:

Kristiansund – Sarpsborg 1-3, Rosenborg – Sandefjord 4-1, Strømsgodset – Bodø/Glimt 1-1, Tromsø – Mjøndalen 1-0, Vålerenga – Haugesund 2-1.

Senere kampstart: Odd – Brann (19.00).

Spilt lørdag: Viking – Lillestrøm 5-1, Stabæk – Molde 0-3.