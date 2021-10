Idrettspresidenten jubler for momsgave: – Vil gi etterlengtet forutsigbarhet

Det er i et ferskt intervju med NTB at påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre bekreftet at han er enig med Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum om grepet som vil gi mer penger i kassen til over 20.000 frivillige organisasjoner.

– Dette vil vi prioritere og komme raskt i gang med, sier Ap-lederen.

Signalene blir naturlig nok svært godt motatt i Norges idrettsforbund.

– Full momskompensasjon er en av frivillighetens viktigste saker når det kommer til rammevilkår, så nå ser vi virkelig fram til det endelige statsbudsjettet for 2022, sier idrettspresident Berit Kjøll til NTB.

– Dette vil gi oss i norsk idrett en etterlengtet forutsigbarhet og gi rom for mer idrettsaktivitet i hele landet. Jeg håper at Arbeiderpartiet og Senterpartiets gode forslag får bred støtte i Stortinget, fortsetter hun.

Frivillige lag og organisasjoner får allerede i dag kompensasjon for momsen de betaler, men ikke fullt ut. I fjor fikk de 22.397 organisasjonene som søkte, dekket nær 81 prosent av summene de søkte om. Året før var andelen på 81,9 prosent, ifølge Lotteri- og stiftelsestilsynet.

En ny Ap-Sp-regjering vil øke dette til 100 prosent.

– Når frivillige organisasjoner kjøper inn ting, så betaler de moms for det. Vi ser det ikke som noe mål at staten skal tjene penger på de innkjøpene, sier Senterparti-leder Vedum til NTB.

En ny Ap-Sp-regjering har ikke flertall i Stortinget og er avhengig av støtte fra ett eller flere partier for å få gjennom politikken sin. De har varslet at de vil søke støtte til statsbudsjettet hos SV.

I fjor ble det totalt betalt ut 1,684 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner.

(©NTB)