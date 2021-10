Nye anklager om seksuelt misbruk i kvinnefotballen – trener beskrevet som «et monster»

I en uttalelse fra 24 spillere på Venezuela, publisert av Atletico Madrid-stjernen Deyna Castellanos på Twitter, snakker de ut om seksuell trakassering over lengre perioder av en trener som hadde ansvaret for laget i ni år før han fikk sparken.

– I fjor fortalte en av våre spillere at hun hadde blitt seksuelt utnyttet av landslagstreneren fra hun var 14 år, står det i uttalelsen fra spillerne.

Hendelsen fikk spillerne til å snakke sammen om hvordan de hadde blitt seksuelt trakassert av treneren.

Ifølge uttalelsen til spillerne skal han gjentatte ganger ha spurt landslagskvinnene om deres seksualitet og deres seksuelle legning, med flere ubehagelige saker med fysisk og psykologisk misbruk på trening.

– I dag forstår vi at disse handlingene var ment for å manipulere oss og gi oss skyldfølelse. Den seksuelle legningen til spillere som er LHBT ble betvilt, mens trakasseringen av heteroseksuelle var konstant, heter det i uttalelsen.

Treneren og fotballforbundet har ikke kommentert påstandene.

Australsk stjerne snakker ut

Den tidligere stjernespissen til Australia, Lisa De Vanna forteller om hvordan hun ble utsatt for seksuell trakassering tidlig i karrieren. Det gjør også tidligere landslagsspiller Rhali Dobson.

– Har jeg blitt seksuelt trakassert? Ja. Har jeg blitt mobbet? Ja. Utstøtt? Ja. Har jeg sett ting som gjør meg ukomfortabel? Ja, sier De Vanna i et intervju med Daily Telegraph, omtalt av nyhetsbyrået AFP.

De Vanna er en av de største spillerne til Australia gjennom tidene og fikk 150 landskamper for Australia. Hun scoret 47 mål for landslaget, som er nest mest gjennom tidene. Hun la opp som fotballspiller i september.

Anklagene kommer i kjølvannet av overgrepsskandalen i den nordamerikanske ligaen NWSL. Der har flere, blant andre ligapresident Lisa Baird, måtte gå av etter dårlig håndtering av anklager om seksuelle overgrep fra ligaens spillere.

Skandale i NWSL

Det har stormet i NWSL etter at treneren for North Carolina Courage fikk sparken etter anklager om seksuell mishandling av to spillere.

Natt til onsdag måtte også administrerende direktør Steve Baldwin gå av i Washington Spirit, der hovedtreneren har fått sparken etter overgrepsanklager.

Spillerne i klubben krever at Baldwin selger sine aksjer, og sier de ikke har tillit til Ben Olson, som Baldwin utpekte til sin arvtaker.

– Du har som hovedaksjonær fortsatt et solid grep på avgjørelsene som blir tatt av klubben, sier spillerne i en felles uttalelse publisert av USAs landslagsspiller Andi Sullivan på Twitter.