Norges VM-pulje spikret: Iran venter i håndball-VM

Mesterskapet spilles i Spania i perioden 2.-19. desember. Sør-Korea vant finalen i asiamesterskapet over Japan sist helg. Kasakhstan slo Iran i oppgjøret om bronsen. Det sendte disse to lagene inn i Norges VM-gruppe.

– Vi har møtt Kasakhstan et par ganger tidligere, og de hadde et ok lag da. Iran er et helt nytt bekjentskap. Det er bra for håndballen og også kvinneidretten med nye lag, sier Norges landslagssjef Thorir Hergeirsson til NTB.

Etter planen VM-åpner Norge mot Kasakhstan 3. desember før Iran og Romania venter.

For første gang skal det delta 32 lag i et kvinne-VM. Dermed ligger det an til en god del kamper med seiersmargin på 25 mål eller mer. Europa stiller med 18 nasjoner.

I kvinnehåndball har Norge vunnet VM tre ganger (1999, 2011 og 2015). Det norske laget endte på fjerdeplass i 2019. Nylig tok håndballjentene bronse i Tokyo-OL.

Nederland kommer til mesterskapet i Spania som tittelforsvarer. Norge har puljespill og hovedrunde i Castelló rett utenfor Valencia.