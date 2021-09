Siste økt på matta. Men det må Stig-Andre Berge glemme nå

Kommende helg åpner et av de største mesterskapene som er arrangert i Norge, men det har gått litt under radaren under pandemien.

800 utøvere fra 80 land stiller i Oslo, hadde det ikke vært for virusets herjinger ville det vært over hundre nasjoner på plass.

For Stig-Andre Berge (38) blir det et optimalt finale-punktum, men avskjeden må han skyve foran seg.

Sjokk med OL-exit

– Jeg er jo her for å prestere, og da kan jeg ikke ha all fokus på at jeg skal gi meg. Ambisjonen er jo VM-medalje, men i denne sporten kan man ikke tape åpningskampen for så å komme tilbake. Her må man være på fra start, sier Berge til Dagsavisen.

OL-bronsevinneren fra 2016 ble en nasjonal folkehelt etter prestasjonen hans i Rio de Janeiro, men siden har det vært tunge motbakker. Og det var jo et lite sjokk at Norge ikke fikk stille med en eneste bryter i OL i Tokyo. Rett før kvalifiseringen ble laget rammet av korona.

– Men vi skal ikke bare bruke det som en unnskyldning. Vi var ikke gode nok. Derfor er vi veldig revansjelystne nå, sier han.

Ingen dans på roser

Ni menn og tre kvinner skal representere Norge i mesterskapet som strekker seg fra 2. til 10. oktober. Men det er avslutningshelgen som er mest interessant med norske øyne.

For Norge har alltid prioritert gresk-romersk bryting, ikke fristil som innleder mesterskapet.

Landslagssjef Fritz Aanes har mange norske medaljekandidater. Men de som følger NRK-serien “Hodet i klemme” ser jo at dette ikke er noen dans på roser i denne sporten

Berge utdyper: – Bryting handler om å være ekstremt fokusert. De store nasjonene kommer med nye topputøvere hele veien, nåløyet er så trangt for å slippe til. En OL-vinner kan miste neste mesterskap i uttaket, sier han.

På grunn av mesterskapet er Vålerengas hockeylag kastet ut av Jordal for noen uker. Nå er det inn med myke matter og flagg fra 80 nasjoner.

– Bryting er en sport som alltid har fascinert meg. Jeg har blant annet bodd i Armenia og har sett hvilken betydning sporten har i enkelte land. Det er en lavkostnad-idrett som også prioriterer likestilling høyt, sa byrådsleder Raymond Johansen på mandagens pressekonferanse om mesterskapet der kommunen bidrar med 15 millioner kroner.

---

FAKTA

Dette er det norske VM-laget:

Kvinner: Ramona Eriksen (50kg), Grace Bullen (59kg), Iselin Solheim (76kg)

Menn: Snorre Harsem Lund (55kg), Stig-Andre Berge (63kg), Morten Thoresen (67kg), Håvard Jørgensen (72kg), Exauce Mukubu (77kg), Per-Anders Kure (82kg), Ruben Elias Been (87kg), Marcus Worren (97kg), Oskar Marvik (130kg).