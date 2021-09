– Vi viste stor vilje, og jeg følte ikke at vi ble utspilt. Det gikk bare ikke vår vei, sa Hovland på pressekonferansen etter nederlaget.

– Jeg kan ikke vente med å komme tilbake om to år. Det var strålende å spille sammen med disse gutta. Vi ble fulgt flott opp og viste stor omtanke for hverandre. Jeg ser fram til å være med på et nytt lag med dem, sa han videre og kalte opplevelsen «cool».

[ USA utklasset Europa ]

Nordmannen tapte tre kamper og fikk to uavgjort på sine fem første muligheter i lagturneringen.

Collin Morikawa senket den definitive vinnerputten i duell med Hovland søndag.

Nordmannen tok nederlaget med fatning. Det gjorde ikke McIlroy. Han brøt ut i gråt i et TV-intervju der han sa unnskyld til sine europeiske lagkamerater etter sin innsats.

Neste Ryder Cup spilles i Europa i 2023. Det skjer på en bane et par mil unna Italias hovedstad Roma.