Jakob Ingebrigtsen slått av Timothy Cheruiyot i Diamond League-finalen på 1500 meter

Dermed er det Cheruiyot som kan ta med seg sitt fjerde strake Diamond League-trofé hjem til Kenya. Før finalen strykes nemlig alle resultatene tidligere i sesongen og første mann i mål blir dermed kåret til årets Diamond League-mester.

De store tidene uteble i Zürich. Cheruiyot vant finalen på 3.31,3 7, 8 hundredels sekund foran Ingebrigtsen.

Ingebrigtsen startet offensivt i Zürich og la seg rett i rygg på den alltid dravillige australieren Stewart McSweyn. På den siste runden var det derimot Cheruiyot som tok over teten. Ingebrigtsen så ut til å henge enkelt på Cheruiyot rygg, men da Sandnes-mannen satte inn støtet svarte kenyaneren og sikret seieren.

Dermed forblir Andreas Thorkildsen og Karsten Warholm som de eneste nordmennene med sammenlagtseier i Diamond League.

Jakob Ingebrigtsen var også kvalifisert for onsdagens finale på 5000 meter, men valgte å satse fullt og helt på 1500-meteren.

Ingebrigtsen sto nylig over Diamond League-stevnet i Brussel. Han har ikke lagt skjul på at han er sliten på tampen av sesongen. Til helgen skal han løpe 1500 meter i friidretts-NM i Kristiansand. Arrangøren har sørget for at Ingebrigtsen er direktekvalifisert til finalen.

