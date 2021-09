Medier: Vedvik klar for NFL-laget Jacksonville Jaguars

Det skriver den anerkjente sportsjournalisten Tom Pelissero med 321.000 følgere på Twitter. Flere amerikanske medier skriver det samme.

Vedvik ble signert og kuttet like etter fra Washington Football Team i januar i år. Det så lenge ut til å bli Canada og CFL (Canadian Football League) på Vedvik denne sesongen, men nordmannen har nå funnet seg en ny NFL-klubb. Det er likevel ikke sikkert at Vedvik blir klubbens kicker når sesongen går i gang.

Jaguars blir Vedviks åttende NFL-klubb. Han har tidligere vært innom Buffalo Bills, Baltimore Ravens, Minnesota Vikings, New York Jets, Cincinnati Bengals, Carolina Panthers og Washington Football Team.

Jacksonville Jaguars åpner NFL borte mot Houston Texans 12. september.

Nordmannen har bare spilt én kamp i den amerikanske fotballigaen. Det var for New York Jets i 2019 mot Buffalo Bills. Da misset han både et ekstrapoengspark og et trepoengspark i kampen som Jets tapte 16-17. Dagen etter var han ferdig i sin tredje NFL-klubb på en drøy måned.

Med kampen for Jets mot Bills ble han den første nordmannen som spilte en NFL-kamp siden 2001.

