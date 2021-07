Ny seier for Cavendish – kun én seier bak Merckx-rekorden

Cavendish, som har vært i verdenstoppen så lenge at han har kjempet spurtdueller mot Thor Hushovd, er i fyr og flamme for tiden. Tirsdagens seier er hans tredje i årets ritt.

Han er nå kun én etappeseier unna å tangere legenden Eddy Merckx' rekord på 34 seire. I spurten tirsdag var Cavendish suveren. Wout Van Aert ga ham kamp, men ble knust.

Det gjenstår tre spurtetapper der Cavendish har gode muligheter, så han kan bli historisk allerede i år. Tirsdag sparte han seg i den innlagte spurten, et tegn på at det er etappeseirene som betyr noe for ham.

Edvald Boasson Hagen leverte en sterk innsats i sidevinden på vei mot mål og gjorde jobben som hjelperytter for Anthony Turgis. Først med 2 kilometer igjen ga nordmannen seg etter flere kilometer med hardkjør.

Tirsdagens flate etappe fra OL-byen Albertville til Valence bød ikke på noen problemer for sammenlagtrytterne. Hugo Houle og Tosh Van der Sande gikk i brudd, men de ble hentet med 30 kilometer igjen.

