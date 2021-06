Eliteserien ruster til tilskuerfest – venter på grønt lys fra regjeringen

Forutsetningen er at regjeringen gir grønt lys for å gå til trinn tre i gjenåpningen av samfunnet etter pandemien. Når det svaret kommer, vil få mye å si.

Klubbene NTB har vært i kontakt med forteller at de vil trenge litt tid på seg til å forberede innslipp av flere tilskuere. I Molde kan det bli 2.000 tilskuere på plass allerede kommende helg, hvis regjeringen åpner for trinn tre denne uken.

– Vi venter med lengsel på å få beskjed om fase tre-åpningen. Hvis vi får beskjed den nærmeste tiden, så tar vi 2.000 nå til helgen alt. Så vil vi vurdere om vi får til 5.000 tilskuere til neste runde, sier daglig leder Ole Erik Stavrum i Molde til NTB.

I trinn tre blir det åpning for opp mot 5.000 tilskuere ved bruk av koronasertifikatet. Det vil kreve et omfattende system, ettersom dem som ikke er vaksinert vil måtte hurtigtestes.

Venter på tilbakemelding

Flere klubber opplyser at de i likhet med Molde planlegger for 2.000 tilskuere i første omgang.

– Vi venter tilbakemelding fra NFF på fredag. Med kamp allerede lørdag rekker ikke å omstille salg for annet enn 2.000 tilskuere. Deretter gjør vi nye vurderinger inn mot Bodø-Glimt 30. juni, sier daglig leder Espen Bugge Pettersen i Sandefjord til NTB.

Også Stabæk, Odd, Haugesund og Kristiansund opplyser til NTB at de planlegger å slippe inn 2.000 tilskuere i første kamp, for deretter å vurdere hvordan de skal skalere det opp mot 5.000, som er grensen.

Vålerengas daglige leder, Erik Espeseth, sier at klubben planlegger for å slippe inn 5.000, men at den trenger et forvarsel for å få det til. Også Brann planlegger for 5.000 tilskuere.

For andre er ting fremdeles uklart.

– Det er bare spekulasjoner om hva som vil bli presentert. Vi vil uansett slippe inn så mange som vi får lov til, sier daglig leder Øyvind Alapnes i Tromsø til NTB.

Færre noen steder

Strømsgodset opplyser at de avventer en avklaring fra Drammen kommune. Enkelte steder blir det nemlig lokale begrensninger. I Trondheim har kommunen for eksempel satt en grense på 600 tilskuere fram til 22. juni, melder RBK.

De lokale vedtakene vil gjelde uavhengig av hva regjeringen varsler om trinn tre.

Flere klubber påpeker at kampprotokollen til Norges Fotballforbund (NFF) må endres, noe som trolig vil kunne ta noe tid.

Uansett ser det nå ut til å gå mot en tilskuerfest i Eliteserien, enten denne runden eller neste.

– Vi er på rett vei. Hvis vi får inn 2.000 på stadion, er det tre ganger så mange som i dag. Det er kjempepositivt, sier Stavrum i Molde.

Han forteller at det er satt i gang et stort arbeid i Molde for å sikre en tryggest mulig retur for tilskuerne. Det må blant annet på plass et testsystem, men for å finne ut hvor mange som skal testes, er klubben i gang med en spørreundersøkelse for å finne ut hvor mange av supporterne som er vaksinert.

Fylle stadion med 60-åringer?

Det samme er situasjonen i Odd. I Skien kan det foreløpig bli kamper med en høy snittalder på tribunen.

– Når systemet for hurtigtester er oppe og flere er vaksinert, vil vi naturligvis gå for 5.000. Per i dag er bare de over 60 vaksinert i vårt område, sier daglig leder Einar Håndlykken i Odd til NTB.

Det virker å være bred enighet blant klubbene om at det vil være mulig å gjennomføre kamper på en trygg måte.

– I utgangspunktet ønsker vi å få inn flest mulig så flest mulig får se kampen. Vi mener vi skal klare å gjøre det godt innenfor smittevernrammene. Vi har hatt arrangementer etter strenge protokoller siden i fjor sommer, og det er veldig god kontroll i Eliteserien, etter min mening, sier Stavrum i Molde.