Norges OL-tropp får første vaksinestikk denne uken

Toppidrettssjef Tore Øvrebø bekrefter overfor NTB tirsdag at startskuddet for vaksinasjonssprossen går allerede denne uken.

I forrige uke skisserte Øvrebø overfor TV 2 at det var håp om at de første vaksinene kunne bli satt innen utgangen av mai, men holdt muligheten åpen for at det kunne drøye noe lenger.

Nå er den endelige avklaringen på plass. Dermed starter vaksineringen om kort tid.

– Det blir sånn. Første stikk blir denne uken, sier Øvrebø.

IOC-avtale

Hvis det ikke skjer noe spesielt, er dermed Tokyo-troppen fullvaksinerte i god tid før de utsatte sommerlekene i Japan starter.

– Når du bestiller time i dette systemet, får du to timer. Dermed får du samtidig beskjed om når du får andre stikk, slik at det blir kortest mulig intervall mellom de to dosene, sier toppidrettssjefen.

Hvor mange doser som skal settes i tiden som kommer, tør ikke Øvrebø å si nøyaktig. Enkelte i den norske OL-delegasjonen er allerede vaksinert gjennom det nasjonale vaksinasjonsprogrammet.

De øvrige får vaksinedoser som IOC har stilt til rådighet som følge av en avtale med legemiddelprodusenten Pfizer.

Får offentlig hjelp

Jobben med å sette vaksinene koordineres av helsevesenet. Det er toppidrettssjefen takknemlig for.

– Vi er glade for at det offentlige står for gjennomføringen, sånn at alt blir koordinert med registrering i offentlige systemer. Da blir det veldig ordentlig, sier han.

– Man har kontroll over vaksinesituasjonen, og så slipper vi logistikkutfordringer. Vi slipper å organisere dette på egen kjøl med alt det tekniske og administrative det ville medført, tilføyer han.

OL i Tokyo innledes 23. juli.