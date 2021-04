Skiskytterforbundet sier ja til høydehus

Det var Norges Friidrettsforbund som foreslo å oppheve høydehusforbudet, og idrettsstyret stilte seg tidligere i måneden bak forslaget, som skal opp til behandling på idrettstinget i mai.

– Styret har diskutert det i dag, og vi har landet på at vi støtter idrettsstyrets innstilling. Hovedårsaken er at det skal være mest rettferdig for utøverne uansett hvilken nasjon de går for. Det er også en annen årsak, og det er miljøperspektivet. Redusert reiseaktivitet er noe vi må ta med i beslutningen, sier skiskytterpresident Arne Horten til NRK.

Johannes Thingnes Bø støtter beslutningen.

– I mine øyne er det så enkelt at det alle andre får lov til bør vi også få lov til. Jeg synes dette er kjempebra, og jeg er glad forbundet vårt er framtidsrettet, sier han til NRK.

Langrennskomiteen i Norges Skiforbund har besluttet at man ikke ønsker å oppheve forbudet. (NTB)

