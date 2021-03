Solbakken: – Kan ikke slippe inn sånne mål

– Det var en supertung kamp der jeg føler at vi fikk null betalt. Vi skapte sjansene vi skulle og var litt uheldige som ikke scoret, men man vinner ikke internasjonale fotballkamper ved å forsvare målet må den måten vi gjorde i dag. Det er for tynt, sa han på pressekonferansen etter 0-3-tapet.

– Gjenvinningene var gode, oppfinnsomheten med ball var god. Vi sto ikke tilbake for dem i noe vi gjorde med ballen, men vi ble tatt av en mye mer kynisk og tøffere tyrkisk mentalitet. Vi må lære av det. Dette er en fin og sympatisk gjeng, men kanskje trenger vi litt spissere albuer.

Solbakken sa at det alltid gjøres feil forut for baklengsmål, men lørdag var det verre enn vanlig.

[ Mareritt for Solbakkens lag – 0-3-tap for Tyrkia og rødt kort ]

Feil på feil

– Det første målet startet med en posisjonsfeil og endte med at vi hadde for få folk foran mål. Vi har trent på å forsvare oss mot Tyrkias cornere mot bakre stolpe, og likevel fikk de score på det. Det burde ikke vært mulig. Ved det siste målet var presset for dårlig. Vi skjøt oss selv litt i beinet, sa han.

– Etter et tidlig baklengsmål misset vi da vi skulle utligne, og var uheldige da vi skulle redusere. Vi slapp inn tre megalette mål. Da ble det en evig oppoverbakke. Jeg sa til spillerne i garderoben at jeg skal ikke ta fra dere at dere var gode med ball.

Ifølge Uefa-statistikken hadde Norge 58 prosent ballbesittelse og 544-362 i fullførte pasninger, men det er resultatet som betyr noe.

[ Ødegaard etter tung Norge-kamp: – Mange er skuffet og forbannet ]

Må vinne tirsdag

Nå ser han ikke annen medisin enn seier i Montenegro om Norge skal henge med i kampen om VM-billett.

– Vi må tenke at kampen i Montenegro er en liten finale. Hvis vi kommer oss helskinnet gjennom den, er det en mulighet til å komme tilbake i pulja.

Solbakken visste før samlingen at forutsetningene var vanskelige.

– Vi er ferd med å bli kjent, og det har vært bare 20 minutter taktisk trening før hver kamp. Det er ikke mye, men jeg blir klokere for hvert minutt som går. Vi må jobbe mer med det fram til tirsdag, sa han.

[ Sørloth om veien til VM: – Må vinne alle kampene ]