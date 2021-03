Ødegaard etter tung Norge-kamp: – Mange er skuffet og forbannet

– Det er litt vanskelig å sette ord på det. Vi spiller ok fotball og skaper nok sjanser, men vi slipper inn alt for enkle mål. Det føles nesten litt farlig hver gang de kommer, sa Ødegaard til TV 2 etter en kamp der han var ganske anonym, og Norges VM-håp fikk et kraftig skudd for baugen.

– Jeg er litt todelt. Fornøyd med ting vi gjør i angrepsspillet, men totalt så holder ikke det vi gjør på det nivået her. Vi blir straffet knallhardt. Vi skal ikke slippe inn så enkle mål som vi gjør. Særlig det første målet og dødballmålet skal ikke skje. Det er ikke bra nok, sa Ødegaard.

Han røpet at flere spillere var skuffet og forbannet i garderoben etter kampen.

– Vi må være smartere og mer solide, vi blir alt for sårbare når vi angriper og blir tatt på overganger. De spiller litt lett gjennom oss. Det er mange som er skuffet, mange som er forbanna. Vi må nullstille og håpe vi blir bedre med tida, sa Ødegaard.

