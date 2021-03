Korrupsjonsmistenkte Platini må svare for seg igjen

I 2015 startet korrupsjonsballen å rulle for alvor i Det internasjonale fotballforbundet (Fifa). Både Fifa-president Sepp Blatter og Platini, hans antatte etterfølger, ble utestengt fra sporten. Platini måtte gå av som president for Det europeiske fotballforbundet.

Nå blir Platini en sentral aktør i to forskjellige saker i Sveits. Mandag og tirsdag må han møte i Bern i en siste høring i saken mot ham selv som omhandler korrupsjon – samme sak som utestengte ham og Blatter. Sakens kjerne skal handle om en mye omtalt transaksjon mellom de to fotballtoppene på to millioner sveitserfranc fra Blatter til Platini i 2011.

Maktmisbruk

Betalingen skjedde kort tid før Platini unnlot å stille opp som motkandidat til Blatter før Fifas presidentvalg i 2011. Begge har hevdet at det var betaling for konsulentarbeid utført av Platini for Fifa i perioden 1999 til 2022.

Etter de to dagene i Bern skal Platini forflytte seg 80 kilometer øst til Sarnen. Der skal han møte i retten, men da som vitne i en sak mot nåværende Fifa-president Gianni Infantino.

Etter at han ble valgt i 2016, med lovnader om å gjenreise Fifas image, ble han mistenkt for å ha misbrukt sin makt og stoppe flere saker i tre hemmelige møter med den tidligere sveitsiske statsadvokaten i 2016 og 2017.

Flere saker

Samtidig pågår det saker om bestikkelse i forbindelse med tildeling av verdensmesterskapet. Både de siste avholdte og det kommende i Qatar.

Allerede er en rekke høytstående personer i Fifa og hos TV-rettighetshavere dømt for bestikkelse og korrupsjon i forbindelse med salg av TV-rettigheter. Det var også starten på saken der sveitsisk politi på anmodning fra FBI pågrep sju Fifa-delegater i en razzia i Zürich i 2015.

Amerikanske domstoler har dømt tre av toppene til flere års fengsel. En fjerde har erkjent straffskyld og venter på straffeutmålingen.