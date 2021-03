Hevder Northug skal sone på rusinstitusjon

Avisen får opplyst at Northug har fått innvilget sin søknad om å sone på en rusinstitusjon. Han var i utgangspunktet innkalt til soning i Trøgstad fengsel i Indre Østfold fra begynnelsen av april.

Paragraf 12 i straffegjennomføringsloven åpner for at Northug kan sone sin straff ved heldøgnsopphold på en institusjon. Denne typen soning er fortsatt en ubetinget fengselsstraff, selv om institusjonen ikke er en del av kriminalomsorgen.

Northug vil starte soningen på rusklinikken på Bolkesjø i Telemark i løpet av kort tid, ifølge VG. På Mestringshusenes nettsted beskrives soningen slik:

«Det er som å være i et åpent fengsel med strenge retningslinjer og som også inkluderer behandling av avhengighetssykdommen».

Verken Northugs advokat Halvard Helle, Mestringshusene, enhetsleder Jan Korsvold ved Kriminalomsorgen Innlandet eller fengselsleder Helge Valseth ved Trøgstad fengsel ønsker å kommentere avisens opplysninger.

Northug ble i desember dømt til sju måneders ubetinget fengsel og tap av førerkortet på livstid for flere tilfeller av råkjøring og oppbevaring av narkotika. I sitt første møte med pressen etter hendelsen sa Northug at han hadde et alvorlig rusproblem og at han ville søke hjelp.