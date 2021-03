Solbakken slipper sin første Norge-tropp fredag

Det får NTB opplyst fra Norges Fotballforbund.

Solbakken debuterer som norsk landslagssjef med tre kvalifiseringskamper i løpet av en uke i slutten av måneden. Disse går mot Gibraltar (borte), Tyrkia (hjemmekamp som spilles i Spania) og Montenegro (borte).

Kvalifiseringen fører til det omdiskuterte VM-sluttspillet i Qatar neste år.

Sentrale spillere som Omar Elabdellaoui og Sander Berge er begge uaktuelle for mars-kampene. Førstnevnte pådro seg skader i øynene under nyttårsfeiring. Berge er ikke tilbake i full trening etter en lårskade han ble operert for i desember.

Solbakken overtok jobben etter Lars Lagerbäck i desember. Tidligere på høsten valgte FC København å sparke ham etter en årrekke og stor suksess i klubben.

Norge ligger som nummer 44 på Fifa-rankingen. Som spiller var Solbakken med på et landslag som var helt oppe på andreplass på samme oversikt i 1995.