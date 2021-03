«Bunkers»-oppladning før OL-jakten

Kampene spilles fredag, lørdag og søndag. – Det ser veldig bra ut her på alle områder. Vi bor i tredje etasje på et hotell og tar bare heisen ned i kjelleren der kamphallen og treningsfasilitetene ligger, sier landslagslege Thomas Torgalsen til NTB fra den montenegrinske hovedstaden Podgorica.

– Vi ble koronatestet da vi ankom og fikk svarene, alle var negative, etter bare fire timer. Det kan ikke bli mer trygt innenfor de rammene vi lever i i verden for tiden.

– Opplegget her er veldig bra, og vi er veldig sugne på å revansjere oss med godt spill, sier Sander Sagosen til NTB.

Montenegro er knallhardt rammet av koronasmitte.

– Det eneste vi gjør her innimellom, er at vi tar noen svært korte lufteturer ut av rommene, sier Torgalsen.

Den norske troppen benyttet et eget charterfly som hentet spillere med base i Tyskland og Danmark på veien mot Montenegro.

Lang ventetid

Landslagssjef Christian Berge ble født ett snaut år etter at Norge sist (1972, München) spilte olympisk herrehåndball.

Norge kom ikke opp på sitt beste nivå under VM i Egypt i januar, og det endte med en sjetteplass.

Norge havnet i den klart mest gunstige kvalifiseringsturneringen. Unngår det norske laget å gå videre, vil det være en stor sensasjon.

Brasil, Norges første motstander (fredag), får tilbake både treneren Marcus Oliveira og sin beste spiller (Barcelonas Thiagus Petrus). Begge disse sto over VM i januar på grunn av koronasykdom.

Brasilianerne er meget gode på sitt beste og klarte uavgjort mot bronsevinner Spania i åpningskampen i VM.

Nytt lag

Sør-Korea valgte å ikke sende sitt beste lag til VM. I stedet har 16 spillere ligger i treningsleir i over to måneder for å være klare til OL-kvalifiseringen.

Chile ender høyst trolig som jumbo i turneringen.

Dette er de to andre turneringene, og i begge ligger det an til en tøff duell mellom tre lag:

* Frankrike (vertsnasjon), Kroatia, Portugal og Tunisia.

* Tyskland (vertsnasjon), Sverige, Slovenia og Algerie.

Alle kampene i OL-kvalifiseringen spilles foran tomme tribuner.