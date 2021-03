Svensk smøresjef om VM-bommen: – Jeg er utrolig lei meg

VM-dagen endte med total fiasko for forhåndsfavorittene fra Sverige. Norge tok gullet foran Russland og Finland.

De svenske tittelforsvarerne forsvant helt ut av seierskampen allerede tidlig på annen etappe. I mål ble det sjetteplass.

– Jeg er utrolig lei meg. Det er en real smørebom på de to første etappene. De hadde ikke feste. Jeg har beklaget til jentene, sa smøresjef Myhlback i pressesonen.

Kalle-trøbbel

«Svensk ras i stafetten», skrev avisen Aftonbladet allerede etter andre etappe.

«Et levende mareritt», meldte avisen Expressen.

Charlotte Kalla tapte nesten halvannet minutt i løpet av fem kilometer i klassisk stil på sin etappe. Det var en veteran i total krise som slet seg til mål.

– Det var lite som fungerte i dag. Det var tungt å gå. Vi traff verken på ski eller kropp, sa en nedbrutt Kalla til NRK etter målgang.

– Det var en fryktelig følelse, la hun til i intervjusonen.

Kalla var koronasyk tidligere i sesongen.

Gratulerte

Kalla var raskt framme og gratulerte det norske laget etter seieren med et anerkjennende nikk i målområdet.

Ekspertkommentatorene både hos NRK og SVT slo fast at Kalla ikke fikk hjelp av skiene og pekte på dårlig glid.

Jonna Sundling gikk på glatte ski da hun åpnet konkurransen og også Kalla slet med festet. Ebba Andersson og Frida Karlsson utgjorde resten av laget.

Kallas smører heter Perry Olsson. Han var tidligere meget sentral i samme jobb for Marit Bjørgen og Petter Northug. Torsdag hadde han en av sine tyngste dager i smørboden da Sverige gikk helt gjennom isen på de to første etappene.

Bekreftet dårlige ski

Sveriges ankerkvinne Frida Karlsson bekreftet at utstyret ikke spilte helt på lag på VM-stafetten.

– Det jeg har hørt fra dem som gikk de klassiske etappene, er at skiene ikke satt der. Det er sånn som må til for at man skal kunne slåss i toppen, sa hun til NRK.

– Vi har hatt så veldig bra utstyr de foregående dagene, men det er synd når det blir en sånn liten bom, tilføyde hun.

Karlsson kalte stafettopplevelsen «fryktelig».

