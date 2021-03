Rørt Holund knuste alle i norsk VM-fest: – Det største jeg har gjort noen gang

Simen Hegstad Krüger ble nummer to, mens VM-debutant Harald Østberg Amundsen tok bronse med fall. Dermed tapetserte Norge pallen, akkurat som de gjorde på herresprinten sist torsdag.

Med Holund og Krüger på toppen av resultatlistene ble det en jubeldag for Lyn, som fylte 125 år onsdag.

Holund tok sitt første VM-gull da han vant femmila i Seefeld i 2019. På fellesstarten med skibytte i Oberstdorf sist lørdag ble det bronse for romerikingen.

– Det er stort, det er stort, sa Holund mens tårene trillet i NRK-intervjuet etter målgang.

[ Ski-VM 2021 – her er fullt program ]

Pekte mot himmelen

– Det er nok det største jeg har gjort noen gang. Jeg hadde en god dag og klarte å gjennomføre deg jeg hadde planlagt. Jeg tok det veldig pent på førsterunden og gikk med god kontroll. Jeg gikk på følelser på sisterunden, og da får man litt ekstra energi, fortsatte Holund, som slet med å få ut ord.

Han pekte opp mot himmelen etter triumfen, men ville ikke si noe mer om hvorfor han gjorde den gesten etter målgang.

– Jeg var veldig nær ved å legge opp i 2012/13, så jeg hadde ikke vært her om det ikke hadde vært for Lyn. Jeg burde kanskje ikke stått her i dag, men det er veldig mange som har hjulpet meg på veien. Jeg vil dedikere dette gullet litt ekstra til alle som står bak.

Onsdag var han hele 20,2 sekunder foran lagkamerat Krüger, mens Østberg Amundsen var 35,6 sekunder bak vinneren.

– Det er en helt fantastisk dag. Holund er bare i en egen klasse i dag. Det er bare å ta av seg hatten. Jeg er utrolig fornøyd med sølv, sa Krüger til NRK.

– Jeg skjønner absolutt ingenting. Det er helt uvirkelig, sa Amundsen om sin bronsemedalje.

[ Therese Johaug smadret rivalene og tok VM-gull på 10-kilometeren i Oberstdorf ]

Bolsjunov-kollaps

Forhåndsfavoritt Aleksandr Bolsjunov så lenge ut til å kjempe om gullet med Holund. Den regjerende verdensmesteren på øvelsen, som også vant fellesstarten med skibytte tidligere i mesterskapet, var foran Holund etter 6,6 kilometer og bare 2,2 sekunder bak nordmannen etter åtte kilometer.

Så stivnet russeren fullstendig på tampen og endte utenfor pallen. Russeren ble nummer fire, hele 43,7 sekunder bak Holund.

Sjur Røthe, på forhånd en av de største norske medaljekandidatene, endte på 6.-plass. Han var 55,3 sekunder bak Holund.

– Det er strengt tatt det beste løpet jeg har gått på lang tid. Å få ut det beste med kroppen, med den oppkjøringen jeg har hatt, er jeg veldig fornøyd, sa Røthe.

Martin Johnsrud Sundby gjorde en kjempeinnsats og var til slutt 55,9 sekunder bak vinneren i mål. Det var sesongens beste renn av Johnsrud Sundby, som ble nummer sju.

[ Italia sender hele VM-troppen hjem etter koronasmitte ]