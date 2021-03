Italia sender hele VM-troppen hjem etter koronasmitte

Det bekrefter Italias skiforbund i en pressemelding onsdag.

Der fremgår det at flere personer i støtteapparatet har avgitt positive virustester. Som følge av det, velger man å reise hjem med hele troppen for å ivareta ta alles helse.

Beslutningen er tatt av den italienske skipresidenten i samråd med ledelsen i det medisinske støtteapparatet.

Langrennsløperen Francesco De Fabiani bekrefter situasjonen.

– Dessverre er det sant. Femmila var min største sjanse, så jeg er veldig skuffet, sier han til VG.

Dermed kommer det ingen italienere til start i de gjenstående øvelsene i langrenn, kombinert og hopp i Oberstdorf. Stefano Gardener, Davide Graz, Giandomenico Salvadori og Mirco Bertolina skulle representert Italia på onsdagens 15 kilometer i fri teknikk i Oberstdorf. Det blir det ingenting av.

Allerede tidlig i mesterskapet testet to personer i den italienske hopptroppen positivt på koronaviruset. Den ene var utøveren Jessica Malsiner, den andre et medlem i støtteapparatet.

Fem langrennsøvelser gjenstår av Oberstdorf-VM, inkludert onsdagens 15 kilometer for menn. Hopperne har igjen storbakkerenn for menn og kvinner, samt lagkonkurranse for menn.

Kombinertløperne har igjen et individuelt renn og lagsprint. Alle disse rennene går uten italienske løpere på start.

Tidligere onsdag ble det kjent at den norske hoppstjernen Halvor Egner Granerud har fått påvist koronasmitte.

