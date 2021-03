Falla viste form i VM-prologen – alle de norske videre

Falla har slitt denne sesongen, men har vist at hun sakte med sikkert har vært på vei tilbake, blant annet med gull i NM i Trondheim i januar.

I torsdagens klassiske VM-prolog var hun nest best, 2,37 sekunder bak suverene Hagström.

– Jeg var så nervøs, men føler at ting falt litt på plass ved start. Jeg føler at jeg har litt å bevise og går med en følelse av at jeg har alt å vinne, sa Falla til NRK etter prologen.

Også Ane Appelkvist Stenseth gikk en sterk prolog og ligger an til en 6.-plass. Hun slo blant andre Linn Svahn. Anna Svendsen og Tiril Udnes Weng er trygt videre på 12.- og 13.-plass, mens Lotta Udnes Weng er 20. kvinne.

Caspersen Falla valgte kvartfinale én

Svahn ble med sin 8.-plass den dårligst plasserte svensken i prologen. Mellom henne og Hagström endte Jonna Sundling på 4.-plass og Maja Dahlqvist på 5.-plass.

Der de norske og svenske løperne tok seg trygt videre, gikk det tyngre for andre. Blant annet røk både Nadine Fähndrich og Rosie Brennan, som begge har verdenscupseirer i skøytesprint denne sesongen, ut.

En annen interessant løper, kanskje først og fremst mot distanserennene, er russiske Natalja Neprjajeva, som er tilbake etter håndbruddet fra 10-kilometeren i Falun for fire uker siden. Hun ble nummer 17.

Maiken Caspersen Falla valgte å gå i kvartfinale 1 (11.30). Apelkvist Stenseth går i heath 3 (11.41). Tiril og Lotta Udnes Weng går i heath 5 (11.52), mens Anna Svendsen går i kvartfinale fire (11.46.).

Klæbo smadret feltet og vant suverent

Johannes Høsflot Klæbo viser at han har funnet VM-formen. I torsdagens prolog var han overlegent raskest, 3,48 sekunder foran Erik Valnes.

Klæbo gikk i mål som tredje løper i prologen og kunne se både den ene og den andre sterke løperen komme i mål flere sekunder bak seg.

Federico Pellegrino ble nummer tre, 5,39 sekunder bak Klæbo.

Pål Golberg og Håvard Solås Taugbøl gikk gode prologer og ligger enn så lenge på 4.- og 6.-plass, 5,98 og 6,54 sekunder bak.

– Det var en fin start. Nå er det ganske fast og litt sukker, men du får fortsatt til gode stavtak. Det blir nok mykere og mykere etter hvert, og det skal nok passe hele det norske laget greit, sier Erik Valnes til NRK.

Emil Iversen fikk det noe tyngre, men kommer seg trygt inn blant de 20 beste i kvalifiseringen.

Johannes Høsflot Klæbo og Erik Valnes valgte begge å gå i kvartfinale 1 (11.57). Pål Golberg valgte kvartfinaleheat nummer to (12.03). Emil Iversen går i kvartfinale nummer 3 (12.08), mens Håvard Solås Taugbøl går i heat 4 (12.14).

