Latvisk skiskytter best i ski-VMs første konkurranse

Rennet over 5 kilometer i fri teknikk fungerer som kvalifisering til 10-kilometeren i samme stilart neste uke. Bendika vant 24,3 sekunder foran thailandske Karen Chanloung i Oberstdorf-løypene onsdag.

– Det var perfekt at de flyttet rennstarten. Løypa var perfekt og veldig rask, sa hun til arrangøren etter rennet.

– Jeg skal kun gå 10 kilometer (i VM). Dette er bare for gøy, la hun til.

Bendika er normalt skiskytter og har deltatt i samtlige VM i grenen siden 2012. 29-åringens beste VM-plassering kom så sent som på søndags fellesstart. Inn til fjerde skyting var hun helt i hælene på Lisa Theresa Hauser som ble verdensmester. Med to bom og en tung sisterunde falt hun til slutt ned til en 9.-plass.

Brasil og Argentina

Hun har tidligere kun gått ett FIS-renn i langrenn, det latviske mesterskapet i 2018.

Selv om Latvia ikke er kjent som noen stor langrennsnasjon har Bendikas landskvinne Patricija Eiduka imponert denne sesongen, med en 8.-plass på 10 kilometer fri i Davos i desember som beste resultat.

Landet får stille full tropp på distansen i VM tirsdag neste uke ettersom Bendika fikk med seg ytterligere to landskvinner blant de ti kvalifiserte utøverne.

I tillegg til latvierne og thailandske Karen Chanloung fikk Armenia, Brasil, Island, Kroatia, Argentina og Ungarn med hver sin utøver videre fra onsdagens kvalifisering.

Thailandsk seier

Chanloung, som er født i Italia, ble likevel ikke beste thailender i VM-åpningen. Hun ble ikke engang best i familien. Broren Mark tok nemlig seieren på herrenes 10 kilometer lange kvalifisering.

Han vant til slutt 29,4 sekunder foran den newzealandske 18-åringen Campbell Wright.

– Det er veldig varmt, men jeg liker det. Utforkjøringen var vanskelig fordi det er utfordrende med snøen i disse forholdene. Men jeg likte løypa godt og er glad for å være her, sa Chanloung til arrangøren.

De to får følge av to latviere, to dansker, en australier, en islending, en belgier og en mongol på 15-kilometeren neste uke.

