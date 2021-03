Svensk sprintfest på hjemmebane

Den første seieren kom under sprinten i Val di Fiemme 9. januar. Det var den første verdenscuptriumfen for en svensk mannlig langrennsløper siden Calle Halfvarsson vant to renn på Lillehammer i desember 2016.

Lørdag kunne Svensson juble igjen. Da var i mål foran Retivykh og Federico Pellegrino.

I finalen gikk Sergej Ustjugov til fra start, og russeren viste nok en gang at han er på vei tilbake fra koronasmitte i november. Men istedenfor å sprenge konkurrentene var det han selv den som fikk det tyngst mot mål.

Den rutinerte duoen Finn Hågen Krogh og Sindre Bjørnestad Skar var Norges eneste menn i semifinalene etter at de ble nummer én og to i den fjerde kvartfinalen. I semifinalen greide de derimot ikke å følge opp. Skar truet 2.-plassen, men ble nummer tre. Krogh tok endte sist.

Verken andremann i prologen, Thomas Helland Larsen, eller Pål Trøan Aune, Sivert Wiig og Even Northug tok seg videre fra kvartfinalene.

Svahn falt

Etter å ha falt i Falun forrige helg slo Maja Dahlqvist tilbake og vant lørdagens skøytesprint i Ulricehamn. Storfavoritten Linn Svahn røk ut tidlig.

Seieren var Dahlqvists første til tross for at hun har elleve turer på verdenscuppallen bak seg. I finalen spurtslo hun prologvinner Johanna Hagström og verdenscupleder Jessica Diggins.

Svahn måtte gå blødende i mål som siste kvinne etter at hun i kvartfinalen selvforskyldt hektet i Magni Smedås' bakski på vei ned mot stadionet i Ulricehamn.

– Det var himla unødvendig, og jeg blir så irritert over at jeg i det hele tatt kan havne i en slik situasjon som gjør et krasj mulig. Det var ikke bra, sa Svahn til SVT etter rennet.

– Jeg ser på hvert uhell som selvforskyldt, uavhengig av hva som skjer, fordi man setter seg i en posisjon. Spesielt når det er sprint og tett, og det gjør det mulig at ting kan skje, la hun til.

Smedås gikk videre til semifinalen etter kun å ha blitt spurtslått av Hagström. Hun røk derimot ut i semifinalen etter å ha blitt sist i sitt heat.

Verdenscup langrenn i Ulricehamn, Sverige lørdag, sprint fri teknikk:

Menn:

1) Oskar Svensson, Sverige, 2) Gleb Retivykh, Russland, 3) Federico Pellegrino, Italia, 4) Richard Jouve, Frankrike, 5) Lucas Chanavat, Frankrike, 6) Sergej Ustjugov, Russland, 7) Sindre Bjørnestad Skar, Norge, 8) Janik Riebli, Sveits, 9) Michal Novák, Tsjekkia, 10) Verneri Suhonen, Finland.

Øvrige norske: 11) Finn Hågen Krogh, 14) Pål Trøan Aune, 15) Even Northug, 21) Thomas Helland Larsen, 26) Sivert Wiig.

Kvinner:

1) Maja Dahlqvist, Sverige, 2) Johanna Hagström, Sverige, 3) Jessica Diggins, USA, 4) Hanna Falk, Sverige, 5) Eva Urevc, Slovenia, 6) Jonna Sundling, Sverige, 7) Anamarija Lampic, Slovenia, 8) Sofie Krehl, Tyskland, 9) Tereza Beranová, Tsjekkia, 10) Jasmi Joensuu, Finland.

Norske: 11) Magni Smedås, 20) Kristine Stavås Skistad, 21) Julie Myhre, 25) Kristin Austgulen Fosnæs, 28) Mathilde Myhrvold.