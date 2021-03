Hele ishockey-VM avvikles i Latvia

Vedtaket er fattet et par uker etter at Hviterussland ble fratatt sin del av arrangementet. IIHF viser til de fortsatte utfordringer knyttet til viruspandemien og økt fleksibilitet som utslagsgivende for at man velger å avvikle hele sluttspillet i samme by.

Særlig er det reiserestriksjoner mellom ulike land som gjør at man ved å la alle deltakernasjoner oppholde seg i Riga gjennom hele turneringen legger best til rette for at arrangementet kan gjennomføres.

I en uttalelse fra IIHF står det at alle de 16 deltakernasjonene, blant dem Norge, skal bo på samme hotell. Kampene skal avvikles på to arenaer i byen, mens en tredje i nærheten skal være treningsarena.

Gruppe B, der Norge er sammen med Canada, Finland, USA, Tyskland, Latvia, Italia og Kasakhstan, skal spilles i Arena Riga, som er mesterskapets hovedarena. Der spilles også to kvartfinaler, begge semifinalene, finalen og bronsekampen.

Gruppe A med Russland, Sverige, Tsjekkia, Sveits, Slovakia, Danmark, Hviterussland og Storbritannia skal spille i Det olympiske idrettssenteret, som skal omgjøres til en ishall med 6000 tilskuerplasser. Der spilles også to kvartfinaler.

Kampoppsettet vil bli offentliggjort senere. VM skal avvikles i tiden 21. mai til 6. juni.

Boble eller publikumsfest?

Siden lagene bor på samme hotell og de to kamparenaene ligger 150 meter fra hverandre, vil man om nødvendig kunne implementere et «boble»-konsept for smittevernforsvarlig gjennomføring av VM.

Samtidig åpnes det for at man på kort varsel kan sette i gang billettsalg dersom utviklingen i smittesituasjonen tilsier at det kan åpnes for publikum.

Etter at Hviterussland som følge av den politiske situasjonen i landet ble fratatt sin del av VM har Bratislava i Slovakia og Herning i Danmark meldt seg som kandidater til å ta over kamper.

Fleksibilitet

– Jeg vil takke våre medlemsforbund i Danmark og Slovakia for deres vilje til å overta vertskapsansvar på kort varsel, men styret mener at vi ved å legge VM til ett land kan være mer fleksible, sier IIHF-president René Fasel.

– Nå kan vi på kostnadseffektivt vis implementere et boblekonsept, men vi er også i en posisjon der vi kan åpne tribunene for tilskuere dersom det blir trygt å gjøre det.

Mennenes elite-VM er en av bare fire VM-turneringer i IIHF-regi som skal avvikles denne sesongen. Alle de 28 andre (inkludert samtlige på nivå under elite) er avlyst på grunn av pandemien.