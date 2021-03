Sander Werni signerte for Raufoss

Kantspiller Sander Werni signerte proffkontrakt med Vålerenga tilbake i 2019, og har siden vært på utlån. I fjor var det Ull/Kisa som fikk benytte seg av kantspillerens talent, og de neste tre årene skal Werni spille for Raufoss.

Oppland Arbeiderblad bekreftet mandag formiddag at 20-åringen hadde skrevet under en treårskontrakt med Raufoss, og at han allerede mandag ettermiddag var på plass for sin første trening på Nammo Stadion.

– Sander er en flott gutt med et godt potensiale til å bli en toppspiller. At veien frem på vårt eget A-lag synes å ha vært litt lang, har ført til at mange klubber har forhørt seg om Sander de siste månedene, sier sportssjef Jørgen Ingebrigtsen og fortsetter:

– Når han nå fikk en mulighet han selv ønsket sterkt, ble vi ganske raskt enige med Raufoss. Vi ønsker både Sander og klubben masse lykke til, og så kommer vi nok til å følge godt med, sier sportssjefen til Vålerengas hjemmesider.

Ny treningskamp berammet – uvisst om TIL-kampen kan spilles

Samtidig ryktes det både i kroatisk og norsk presse at Vålerenga er interesserte i den tidligere Lillestrøm og Strømsgodset-spilleren Bassel Jradi.

Tidligere Vålerenga-spiller Harmeeth Singh har forlenget sin kontrakt med Sandefjord i to år, og mandag bekreftet også Vålerenga at klubben har avtalt en treningskamp mot nettopp Sandefjord på Intility torsdag 25. februar på Intility.

Fra og med i dag får toppklubbene i Oslo igjen lov til å samles for å gjennomføre fellestreninger, under strenge koronarestriksjoner. Etter planen skal Vålerenga spille sin første treningskamp mot Tromsø på søndag, men VIF må nå sende inn en søknad som skal behandles av NFF i dialog med lokale helsemyndigheter for å se om den kampen skal spilles.

Byrådsleder Raymond Johansen har varslet en gjennomgang av tiltakene i Oslo på en pressekonferanse 16.30 mandag.

