Sarpsborg24

– Jeg er veldig opptatt av å trekke fram de unge, og jeg mener vi må se en større satsing på læreplasser og at våre bedrifter kan tilby trainee-stillinger og internships, slik at Østfold oppleves som attraktivt også for unge mennesker, sier Helene Snilsberg Andersen (27).

Hun er en av de 12 unge ambassadørene som i fjor høst ble valgt ut til å fremme Østfold gjennom å styrke kunnskapen om næringslivet i fylket og muligheten som ligger der – både innad i fylket og eksternt.

– Må gripe sjansen

Ambassadørprogrammet er et ledd i fylkeskommunens og det lokale næringslivets felles omdømmeprosjekt «Mulighetsriket», som ble startet opp i fjor, og som tidlig fikk utfordringene klargjort.

En undersøkelse gjennomført av kommunikasjonsbyrået Apeland, viser nemlig at østfoldingene, og særlig de unge, har liten tro på framtidige jobbmuligheter i fylket.

– Det omdømmeanalysen viser, er at det er rom for å kommunisere veldig mye mer. Det finnes muligheter og innovative selskaper som begynner å vokse og ta fart, men de må framsnakkes, sier ambassadør Alexander Hoff (37).

– Østfold har faktisk et veldig stort IT-miljø på og rundt høyskolen, og den sjansen må vi gripe og kommunisere bedre, fortsetter han.

Ambassadørene møttes for første gang i november, men det er først nå i 2018 at jobben deres virkelig begynner.

Mer «på hugget»

– Denne konferansen sparker i gang hele programmet med tanke på at vi skal ut og jobbe og kjempe for fanesakene våre. Men vi har kanskje vært mer på hugget enn vi vanligvis er, sier Snilsberg Andersen.

Medambassadør Lillann Just-Larsen (32) fra Fredrikstad er enig.

– Vi har nok generelt blitt mer nysgjerrige på fylket. Jeg oppsøker mer informasjon, leter etter prosjekter og leser mer næringslivsnyheter. Man blir stolt av fylket sitt og har lyst til å lære mer, sier hun.

Under Østfoldkonferansen fikk alle de 12 mulighet til å presentere seg for både politikere og næringsliv, samt knytte viktige kontakter med tanke på det videre arbeidet sitt.

«Østfold 2030»

Fra scenen presenterte de også sin visjon for «Østfold 2030» innenfor ulike temaer de mener er viktige for fylket i årene som kommer – teknologi, samarbeid og mennesker.

– Vi må ikke glemme at vi fremdeles er mennesker som skal være her i 2030 også, poengterer Snilsberg Andersen.

Hoff, som til daglig er salgssjef ved Infotjenester i Sarpsborg, mener framtida ser lys ut for Østfold.

– Mange store prosjekter innen teknologi er på gang. Vi har Smart Innovation Norway i Halden, som er omstillingsmotoren. De er allerede godt i gang og har fått internasjonal oppmerksomhet. Vi har Fredrikstad, som skal gå foran og bli den IoT-byen (Internet of Things) Østlandet trenger, og vi har det nye senteret for sirkulær økonomi på Øra, som starter opp nå, sier Hoff.

Eksemplene kunne vært flere, men ambassadørenes felles budskap er at det er spennende ting på gang, som de mener folk bør vite mer om.

– Viken gir muligheter

– En rekke næringslivsprosjekter popper opp rundt om i fylket, og byene våre satser virkelig på å bygge gode steder å bo. Det er kjempeviktig for at vi skal kunne tiltrekke oss kompetent arbeidskraft som kan være med på den teknologiske utviklingen, mener Just-Larsen.

Om bare to år er Østfold som fylke historie når det blir en del av den nye Viken-regionen sammen med Akershus og Buskerud. Just-Larsen mener det kan være en fordel med tanke på næringsattraktivitet.

– Vi kommer til å bli sett på som en del av noe større, får flere nye samarbeidspartnere i andre deler av landet og blir rett og slett en sterkere region. Østfold trenger ikke miste sitt særpreg eller næringsliv av den grunn, men vi får flere muligheter, sier hun.

De kommende ukene vil østfoldingene merke at «Mulighetsriket» er i gang for fullt, i form av offensive kampanjer på sosiale og tradisjonelle medier, og ambassadørene håper dette kan bidra til enda større oppslutning rundt prosjektet.

– Det er viktig at alle de 300.000 menneskene som bor i fylket faktisk er med og heier på prosjektet. Kom med tips, del gode historier og inviter oss på bedrifts- og skolebesøk, er oppfordringen fra fylkesframsnakkerne.