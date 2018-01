Sarpsborg24

– Når vi selger en spiller sitter vi ikke igjen med mer enn litt over halve summen. Resten skal fordeles på klubben eller akademiet spilleren kom fra, agenter og Sarpsborg Fotball Invest. Det er likevel ikke til å legge skjul på at vi sitter igjen med et bra beløp etter disse salgene, sier styreleder Cato Haug.

Den siste uka har både Krépin Diatta og Sigurd Rosted blitt solgt til belgisk fotball. De eksakte overgangssummene er ikke offentlig kjent, men det spekuleres i et totalbeløp på rundt 40 millioner kroner i tillegg til eventuelle bonusavtaler og videresalgsklausuler.

Tar ikke av

På toppen av dette ble 2017-sesongen den beste i Sarpsborg 08s korte historie, både sportslig og økonomisk. I år har klubben justert opp budsjettet med over 30 prosent til drøyt 60 millioner. Også dette betyr noen ekstra kroner til den sportslige satsingen, men leder ikke til noen kjøpefest for de blåhvite de neste månedene.

– Vi har hatt en strategi på å hente billigst mulig, og vil fortsatt lete etter spillere vi slipper å betale overgangssummer for.

– Vi har et budsjett å forholde oss til, som legges opp uavhengig av spillersalg. Det er overhodet ikke sånn at vi løper av gårde for å bruke opp de ekstra pengene vi får inn nå fortest mulig, fastslår Haug.

– To gode spillere

Han får støtte fra sportssjef Thomas Berntsen, mannen som skal ha mye av æren for at klubben har klart å hente flere uslepne diamanter – og selge dem videre med god fortjeneste.

– Noe blir kanskje litt annerledes, men vi kommer ikke til å gjøre store endringer i strategien, sier sportssjefen.

Etter salget av Diatta og Rosted må sarpingene nok en gang ut på spillermarkedet for å grave etter gull.

– Det er ingen tvil om at det er to gode spillere vi har solgt den siste uka. Krépin visste vi at vi hadde på lånt tid, men Sigurd hadde vi håpet å kunne holde på i alle fall til høsten.

Stadion-effekt

Særlig en ny midtstopper står høyt på ønskelista, men det kan fort bli aktuelt med forsterkninger på flere plasser.

– Det vil nok bli hentet inn både en og to forsvarsspillere før sesongstart, og sånn sett blir det en del utskiftninger.

– Vi sover ikke dårlig på grunn av dette. Vi har en god økonomi, et godt sportslig grunnlag og et godt trenerteam. Samtidig har vi en jobb å gjøre for å få på plass spillerstallen vi ønsker. Det skal helst skje i god tid også, for at laget skal få satt seg før seriestart, sier Berntsen.

De nylige storsalgene har også innvirkning på andre deler av klubbens satsing.

– På anlegg betyr det at vi i alle fall kan realisere planene våre, kanskje også raskere enn vi ellers ville klart. Samtidig er det viktig at vi skynder oss langsomt. Det betyr at førsteprioritet er å få på plass den nye tribunen på sørenden av stadion med 1.500 seter, sier Haug.